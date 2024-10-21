«Спартак» отказал Мостовому в стажировке

«Спартак» отказал бывшему футболисту сборной России Александру Мостовому в прохождении стажировки на базе клуба. «Красно-белые» прокомментировали данное решение.
Стажировка Мостового отменилась по инициативе клуба. Мы уведомили об этом РФС еще в начале месяца. Желаем ветерану скорейшего выздоровления.
Такому человеку должен отказать любой российский клуб. Что же он хотел? Слишком гнусно Мостовой себя ведёт. Это он в Виго царь, а в России он ничего не сделал, разве что письмо против Садырина подписывал. Я бы, вообще, в России не выдавал Мостовому лицензию, пусть в Испании получает. Презираю его.
Такому человеку должен отказать любой российский клуб. Что же он хотел? Слишком гнусно Мостовой себя ведёт. Это он в Виго царь, а в России он ничего не сделал, разве что письмо против Садырина подписывал. Я бы, вообще, в России не выдавал Мостовому лицензию, пусть в Испании получает. Презираю его.
Болейте за своих, а не против чужих
Болейте за своих, а не против чужих