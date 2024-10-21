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«Спартак» отказал Мостовому в стажировке

вчера, 11:13

«Спартак» отказал бывшему футболисту сборной России Александру Мостовому в прохождении стажировки на базе клуба. «Красно-белые» прокомментировали данное решение.

Стажировка Мостового отменилась по инициативе клуба. Мы уведомили об этом РФС еще в начале месяца. Желаем ветерану скорейшего выздоровления.

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Все комментарии
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 17:21
...Акстись, речь идёт о здоровье человека!!! Перевернул с ног на голову,не в кассу тебе чел, не трогай его карьеру футболиста,эксперт нашёлся!!!
w4ncj8yu9tp9
w4ncj8yu9tp9
вчера в 17:04
Просто Мостовой вскроет то в команде, что другие вскрывать не смеют.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:55
Царь свинье не товарищ...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:18
"Желаем скорейшего выздоровления". Ирония в его адрес лежит на поверхности. Слишком много нелицеприятных слов высказал Александр в адрес команды, чтобы руководство последней приняло его в свои объятия для стажировки. Не приветствую, но и не осуждаю этот отказ.
ABir
ABir
вчера в 14:54
С царем хворь приключилась, вот и отказали
альсато
альсато
вчера в 13:56
РЕСПНЕКТ Спартаку!.." Желаем ветерану скорейшего выздоровления"-это не про камни в почках, это про голову!....п.с....лично от себя..Береги Санек здоровье-оно не покупается!....
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:52
Царю и отказали... невежи...(((
lotsman
lotsman
вчера в 13:28
И не посмотрели даже на то, что он воспитанник Спартака.
Сп62
Сп62
вчера в 13:26, ред.
У Станковича нет желания раскрывать свои тренерские секреты. Тем более, что их ни кто не понимает, а Саша не поймёт тем более и будет не верно их комментировать.
Grabovsky
Grabovsky ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 13:24
к мише литвину пускай идёт .. и григоряна пускай забирает!
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:16, ред.
Видимо последние (и не только) критические высказывания Мостового, в отношении клуба сподвигли руководство Спартака принять это решение (предложение).
Donkert
Donkert
вчера в 13:07
Ради уважения к своему бывшему знаменитому игроку могли бы и сделать вид, что старик стажируется, только у кого, у физрука.
Городецкий
Городецкий ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 12:57
В одном клубе нет места двум Мостовым))
a2u9xyn8nhwa
a2u9xyn8nhwa
вчера в 12:54
Наверняка из-за ограничения по возрасту, в таком возрасте карьеру уже завершают.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:42, ред.
Станкович не хочет перед нашим аналитиком великим позориться и компрометировать свою бездарную деятельность? Похоже на детскую истерику ребёнка у которого отняли игрушку, ничего не получается со взрослыми, они бьют по носу и ставят на место, отыграемся значит на домашнем коте, он слабый на нём можно оторваться. Так и Лукойл на всех обиделись что им не проигрывают и наказывают за это кого могут - Мостового.
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:32, ред.
Мостовой всё равно найдёт клуб для своей стажеровки, но отношение к некогда родной команде теперь наверняка сильно ухудшится, во всяком случае к руководству Спартака точно. И уж точно такой отказ негативно скажется на имидже красно-белых и вызовет критику не только среди своих болельщикове, но и других клубов тоже.
Болейте за своих, а не против чужих
shlomo
shlomo
вчера в 12:31
Хорошая новость. Интервью царя всегда поднимают настроение. А так бы ещё пропал с новостной повестки...:))))
А если теперь Мостовой обратится к Зениту насчет стажировки, как это будет выглядеть?... царская месть будет страшна... "...на кол посадить — это первое дело, а уж опосля! ".
Пи.Си. ..... причина отказа: недостаточно хорошо чеканит мяч
c768mdzrs2vg
c768mdzrs2vg
вчера в 12:08
Невежество вышло не только на поле, но и в отношениях между людьми! И дело то не в Мостовом! Просто руководство СМ деградировало во всем! Стыдно за поведение этих людей!
kyp93hjm54ap
kyp93hjm54ap
вчера в 12:03
Могли бы просто всё объяснить одной картинкой
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:58, ред.
А вот за это Спартаку респект..
Такому человеку должен отказать любой российский клуб. Что же он хотел? Слишком гнусно Мостовой себя ведёт. Это он в Виго царь, а в России он ничего не сделал, разве что письмо против Садырина подписывал. Я бы, вообще, в России не выдавал Мостовому лицензию, пусть в Испании получает. Презираю его.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:38
Браво Спартак!!!
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