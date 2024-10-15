Щесны: «Месси — единственный, против кого я действительно боялся играть»

Голкипер «Барселоны» рассказал, с каким соперником ему было тяжелее всего играть.

Кто из нападающих доставил больше всего проблем? Месси. Наверное, есть нападающие, которые забили мне больше. Думаю, что он забивал мне только три раза. Я знаю это, поскольку он прислал мне только три бутылки пива.

Он единственный, против кого я действительно боялся играть, ибо он был смертоносен.