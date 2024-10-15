Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВетераныИспания. Примера 2024/2025

Щесны: «Месси — единственный, против кого я действительно боялся играть»

вчера, 11:45

Голкипер «Барселоны» Войцех Щесны рассказал, с каким соперником ему было тяжелее всего играть.

Кто из нападающих доставил больше всего проблем? Месси. Наверное, есть нападающие, которые забили мне больше. Думаю, что он забивал мне только три раза. Я знаю это, поскольку он прислал мне только три бутылки пива.

Он единственный, против кого я действительно боялся играть, ибо он был смертоносен.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Бонуччи рассказал о самом непростом сопернике в карьере
Вчера, 10:58
Кроос будет обучаться на тренера
12 октября
Иньеста высказался о «Золотом мяче»-2010
08 октября
Иньеста хотел завершить карьеру в «Барселоне»
08 октября
СлухиУ Гризманна есть план по возвращению в сборную Франции
08 октября
Месси отреагировал на информацию о завершении карьеры Иньесты
08 октября
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:30
как-то не удивляет
K_TS_16
K_TS_16
вчера в 23:14
Потому что Месси гений
альсато
альсато
вчера в 16:34
чет и не вспомню, чтоб у нас (в составе) кто то кого то боялся из соперников...уважали-это да...но бояться)))))..вон Саша Бубнов-любому МЕССИ мог ногу сломать и не моргнув при этом))))))
Baggio R.
Baggio R. ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 14:59
Не было бы. Роналду пиво никому не отправлял.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:13
Щесны можно понять. И нужно. Когда ты не знаешь, в какой момент и в какой угол будет нанесён удар, поневоле забоишься. А именно так и играет аргентинец. Нестандартно и непредсказуемо.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:26
Три бутылочки от Месси..)))
Играл бы в РПЛ против Глушенкова.....спился бы....от контейнера пива.....
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:19
Перешёл бы в Реал, был бы такой же комментарий в сторону Роналду
Capral
Capral
вчера в 11:59
Еще один жо....лиз.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:52
Смертоносный бы явно больше забивал...
cn962xqejpyn
cn962xqejpyn
вчера в 11:52
Щесны сыкун если боялся
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 