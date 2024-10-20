Суарес пострадал из-за масштаба Месси и Роналду. Великий снайпер остался в тени мегазвёзд

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вчера, 15:53

Хотя и сам виноват – скандалист на поле.

Изменил «Интер Майами», а все лавры у Месси

Из 20 голов уругвайца в МЛС шесть оказались победными. Результат даже круче, чем у лучшего снайпера сезона бельгийца Бентеке. У Месси и Суареса одинаковый голевой показатель, оба забили по 20 мячей. Но у Лионеля была травма, сыграл в девятнадцати поединках против 27 матчей у Суареса. В ночь на воскресенье «Интер Майами» сражался против «Нью-Инглэнд Революшн». Проигрывали 0:2 в первом тайме, но потом включился Суарес. Луис сделал два гола за три минуты.

После перерыва вышел Месси, которому дали отдых после игр за сборную Аргентины. Лионель прекрасен, когда в форме – после хет-трика Боливии забил три гола против соперника в МЛС . Вот только мячи ему организовывали другие легенды «Барселоны». Сначала Суарес отдал умный пас пяткой под себя на Лионеля, потом Альба пасом за спину защитнику придумал Месси дубль. Дальше аргентинец забил после передачи Суареса с левого фланга. Легкая работа с таким ассистом.

Луис сыграл великолепно, «Интер Майами» победил 6:2, а Джанни Инфантино, который отчаянно пытается завести влиятельных друзей в США , подарил клубу Бекхэма право сыграть на скандальном Клубном ЧМ . Немного цирк, ведь логичнее было дождаться результатов плей-офф МЛС , отдать единственную путевку для хозяев турнира победителю финала. Инфантино спешит, ведь «Интер Майами» выиграл Восточную конференцию, но Месси может вылететь в плей-офф.

Лионель изменил «Интер Майами». Это правда. Команда плелась в хвосте, а теперь много забивает и часто побеждает. Но Месси, как в случае с «Барселоной» или сборной Аргентины, полагается на крутых напарников. Лионель стал лучшим снайпером клуба в истории, но Бускетс, Альба и Суарес тоже повлияли на командный футбол. Ветераны помогают, но у Суареса даже в Майами не получится выйти из тени великого друга. Уругваец не завистливый человек на футбольном поле.

Луис Суарес пострадал из-за скандальных выходок

Нападающий попал в группу с Ибрагимовичем, Бензема и Левандовским. Четыре форварда с великолепными голевыми показателями в другой футбольной эпохе могли сражаться за «Золотые мячи». Карим получил свою награду в итоге благодаря успехам в «Реале». Роберт заслужил приз после победы с «Баварией» в Лиге чемпионов. Возможно, поляку даже вручат «Золотой мяч» постфактум, обсуждают такую идею. Ибрагимович старше, но попал на расцвет Месси и Роналду.

А Луис Суарес, хотя в «Ливерпуле», «Атлетико» и «Гремио» показал, что много умеет без Месси, будет ассоциироваться с великим трио из «Барселоны» с Неймаром. Никогда не сможет возвыситься на первое место пьедестала. Такова судьба, вырос рядом с величайшими футболистами в 21 веке. А вот получить такую теплую поддержку фанатов, как у Иньесты или Модрича, уругвайцу помешали привычки. Глупо даже спорить, Луис Суарес не всегда был хорошим парнем в большой игре.

Кусал соперников, причем неоднократно. В сборной Уругвая самый знаменитый эпизод с его участием – игра рукой на линии ворот в плей-офф ЧМ -2010 против Ганы. Даже в национальное команде Суарес делился вниманием толпы с двумя выдающимися форвардами, Форланом и Кавани. Но Луис умеет быть командным игроком, невзирая на эгоизм ампула. Сыграл 143 поединка за Уругвай и забил 69 голов, побив рекорды Форлана и Кавани. Луис – лучший снайпер в истории сборной.

Примечательно, что Суарес обычно скандалил лишь на поле. Падал перед Мойесом в дерби «Ливерпуля» и «Эвертона», празднуя гол – ответил тренеру соперника на разговоры о симуляциях. Обзывал Эвра словом «черный» на испанском языке. Прекрасно знал, что в разгар конфликта слово «negro» будет воспринято как расистский намек. Суарес был и остается провокатором в футболе. Но у него полно друзей за пределами поля. Улыбчивый Луис компанейский не только с Месси.

Выиграл две «Золотые бутсы» в мире Роналду и Месси

Когда Суарес играл за «Ливерпуль», то забил 31 гол в АПЛ . Сравнялся с Роналду из «Реала» и разделил «Золотую бутсу» с молодым португальцем. Уже в «Барселоне» Луис забил 40 голов в Ла Лиге, опередив в том сезоне и Месси, и Роналду. Уругваец – щедрый нападающий, у него теперь ровно 300 ассистов за карьеру. Безумный показатель для классической «девятки», которая умеет работать на линии офсайда, убегать от защитников и пользоваться сильным ударом двумя ногами.

Суарес умеет на футбольном поле всё, что нужно выдающемуся снайперу. Луис на отрезке в 10 лет, когда Роналду и Месси были на пике, оказался единственным нападающим, который сумел опередить их в борьбе за «Золотую бутсу» в пиковых сезонах для португальца и аргентинца. Абсолютные голевые рекорды за год ставил не Суарес, но в «Барселоне» делился мячом не только с Лионелем. Понятно, почему почти всё внимание было приковано к основным героям в футболе.

Но когда им всем в районе 40 лет, пора переосмыслить роль и влияние. Уход Тони Крооса ухудшил структуру игры «Реала». Старение не только Месси, но также Суареса и Бускетса, надолго изменило статус «Барселоны». Модрич вчера побил 58-летний рекорд Пушкаша, стал самым возрастным игроком «Реала» в матче Примеры. И только денежный крах клуба помешал Суаресу и Месси дольше играть за «Барселону», мастера продолжают работать на выдающемся уровне.