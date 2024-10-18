Бекхэм поделился впечатлениями от игры с Зиданом и Роналдо

Экс-игрок «Реала» поделился впечатлениями от игры за «сливочных» вместе с Зинедином Зиданом и Роналдо.

Зидан не только один из лучших футболистов, с которыми я играл, один из тех, кто наиболее усердно тренировался, но также и просто хороший человек. Люди приходили на «Бернабеу» для того, чтобы посмотреть на то, как он контролирует мяч. Это как наблюдать за балериной, он выступал очень элегантно, это было у него во всем. Когда он входил в помещение, можно было даже не смотреть в его сторону – было ясно, что кто-то пришел.

Игра Роналдо была поразительна на всех уровнях. Мы никогда не ходили вместе на вечеринки, но у нас было немало совместных ужинов. Он лучший. Он самый веселый, добрый человек, по-настоящему добрый. И он очень помог мне в «Реале», а также помог Виктории с детьми. Он устраивал бразильское барбекю по воскресеньям, все приходили с семьями, и мы с Викторией и детьми тоже. Нам это помогло, такие люди необходимы, когда ты переезжаешь в другую страну.