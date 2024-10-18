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Бекхэм поделился впечатлениями от игры с Зиданом и Роналдо

вчера, 19:42

Экс-игрок «Реала» Дэвид Бекхэм поделился впечатлениями от игры за «сливочных» вместе с Зинедином Зиданом и Роналдо.

Зидан не только один из лучших футболистов, с которыми я играл, один из тех, кто наиболее усердно тренировался, но также и просто хороший человек. Люди приходили на «Бернабеу» для того, чтобы посмотреть на то, как он контролирует мяч. Это как наблюдать за балериной, он выступал очень элегантно, это было у него во всем. Когда он входил в помещение, можно было даже не смотреть в его сторону – было ясно, что кто-то пришел.

Игра Роналдо была поразительна на всех уровнях. Мы никогда не ходили вместе на вечеринки, но у нас было немало совместных ужинов. Он лучший. Он самый веселый, добрый человек, по-настоящему добрый. И он очень помог мне в «Реале», а также помог Виктории с детьми. Он устраивал бразильское барбекю по воскресеньям, все приходили с семьями, и мы с Викторией и детьми тоже. Нам это помогло, такие люди необходимы, когда ты переезжаешь в другую страну.

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Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 20:28
Бэкхэм был самым слабым и переоцененным из них.
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:19
Мемуары пора писать... одни воспоминания...
Гость
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