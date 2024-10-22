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вчера, 08:44

«Арсенал» изучает вариант с расширением стадиона, чтобы увеличить доходы.

Сейчас домашний стадион клуба («Эмирейтс») является шестым в Англии и пятым в Премьер-Лиге по вместимости – 60 704 зрительских места.

Больше зрителей вмещают стадионы «Манчестер Юнайтед» (74 197), «Тоттенхэма» (62 850), «Вест Хэма» (62 500) и «Ливерпуля» (61 276), а также «Уэмбли» (90 000).

При этом арена «Ливерпуля» уже была расширена, МЮ рассматривает возможность строительства нового стадиона на 100 тысяч мест или реконструкции «Олд Траффорд», а «Вест Хэм» собирается довести вместимость арены до 68 000 зрительских мест.

Согласно прогнозам, доходы «Арсенала» от проведения домашних матчей в прошлом сезоне превысят 120 миллионов фунтов.

При этом в сезоне-2022/23 аналогичные доходы клуба составили 102,6 млн фунтов, тогда как у «Тоттенхэма» – 117,6 млн.

Отмечается, что «Тоттенхэм» имеет преимущество за счет проведения на своей арене матчей НФЛ и концертов известных исполнителей.