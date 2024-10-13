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«Челси» останется на текущей арене, если Боэли проиграет борьбу за власть

вчера, 15:37

По информации источника, «Челси» не переедет со стадиона «Стэмфорд Бридж» и расширит вместимость до 55 тысяч, если в борьбе за место в совете директоров Бехдад Эхбали победит Тодда Боэли.

Сообщается, что руководители находятся в ссоре и хотят выкупить друг у друга долю в клубе, результат окажет огромное влияние на планы по стадиону.

Эхбали выступает за то, чтобы остаться на текущей арене и провести реконструкцию на сумму 1,5 млрд фунтов стерлингов, в то время как Боэли хочет новый стадион площадью 60 тысяч квадратных метров в соседнем районе Эрлс-Корт.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:56
жестокая рука капитализма ... )
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:12
не все акции Челси созданы одинаковыми.
акции, принадлежащие Clearlake, относятся к старшему классу А.
в то время как акции Боули и его соинвесторов - к младшему классу В.
это означает, что последние несут первые потери, если клуб потеряет в цене.
думаю, в этой гражданской в*йне некто не победит.
и вряд ли над офисом Челси повесят вывеску - продается клуб.
и пока у руля два владельца, "делят" клуб и каждый пытается вставить
свои палки в колеса, то у клуба развивается биполярка.
в этой ситуации жаль только болельщиков Челси.
YNWA
YNWA
вчера в 16:05, ред.
А что думают болельщики Челси по этому поводу?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:02
Вот, что бывает, когда владельцев несколько.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:48
При Абрамовиче противоречия внутри клуба редко вылазили наружу. Интересно, что они между собой делят? Каждый считает себя более заслуженным менеджером? Или деньги, всё-таки, главнее в этом конфликте? Сыграли бы в русскую рулетку и всё сразу решили...
kzerv7dkwk7t
kzerv7dkwk7t
вчера в 15:40
Это же здорово, Стэмфорд Бриджи это история
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