«Челси» останется на текущей арене, если Боэли проиграет борьбу за власть

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вчера, 15:37

По информации источника, «Челси» не переедет со стадиона «Стэмфорд Бридж» и расширит вместимость до 55 тысяч, если в борьбе за место в совете директоров Бехдад Эхбали победит .

Сообщается, что руководители находятся в ссоре и хотят выкупить друг у друга долю в клубе, результат окажет огромное влияние на планы по стадиону.

Эхбали выступает за то, чтобы остаться на текущей арене и провести реконструкцию на сумму 1,5 млрд фунтов стерлингов, в то время как Боэли хочет новый стадион площадью 60 тысяч квадратных метров в соседнем районе Эрлс-Корт.