«Челси» останется на текущей арене, если Боэли проиграет борьбу за власть

По информации источника, «Челси» не переедет со стадиона «Стэмфорд Бридж» и расширит вместимость до 55 тысяч, если в борьбе за место в совете директоров Бехдад Эхбали победит Тодда Боэли.
Сообщается, что руководители находятся в ссоре и хотят выкупить друг у друга долю в клубе, результат окажет огромное влияние на планы по стадиону.
Эхбали выступает за то, чтобы остаться на текущей арене и провести реконструкцию на сумму 1,5 млрд фунтов стерлингов, в то время как Боэли хочет новый стадион площадью 60 тысяч квадратных метров в соседнем районе Эрлс-Корт.
акции, принадлежащие Clearlake, относятся к старшему классу А.
в то время как акции Боули и его соинвесторов - к младшему классу В.
это означает, что последние несут первые потери, если клуб потеряет в цене.
думаю, в этой гражданской в*йне некто не победит.
и вряд ли над офисом Челси повесят вывеску - продается клуб.
и пока у руля два владельца, "делят" клуб и каждый пытается вставить
свои палки в колеса, то у клуба развивается биполярка.
в этой ситуации жаль только болельщиков Челси.
акции, принадлежащие Clearlake, относятся к старшему классу А.
в то время как акции Боули и его соинвесторов - к младшему классу В.
это означает, что последние несут первые потери, если клуб потеряет в цене.
думаю, в этой гражданской в*йне некто не победит.
и вряд ли над офисом Челси повесят вывеску - продается клуб.
и пока у руля два владельца, "делят" клуб и каждый пытается вставить
свои палки в колеса, то у клуба развивается биполярка.
в этой ситуации жаль только болельщиков Челси.