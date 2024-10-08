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«Барселона» запустила продажу абонементов на реконструируемый «Камп Ноу»

вчера, 08:58

«Барселона» объявила о старте продаж абонементов на «Камп Ноу» на вторую часть нынешнего сезона. На данный момент арена проходит реконструкцию.

В продаже 45 тысяч пропусков, цена составляет от 260 до 755 евро. Подать заявку можно с 11 по 23 октября, если спрос окажется больше, чем число доступных мест на арене, то будет проведена жеребьевка.

У владельцев абонементов на «Олимпико де Монжуик» будет дополнительный период на покупку сезонных билетов с 25 по 27 октября.

Предварительная вместимость стадиона на первое время составит 62 тысячи человек.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 21:51
...чем лучше условия лидеров, да и не только лидеров,тем здоровей
к о н к у р е н ц и я....!!!
lotsman
lotsman
вчера в 15:30
Бывал, бывал и не один раз.)
__AgamagA__
__AgamagA__
вчера в 14:43
Пора возвращаться на лучший стадион в истории футбола!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:30
Ещё один рычаг Лапорта задействован))) рад что команда вернулась Камп Ноу
Гость
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