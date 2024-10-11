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Президент «Милана» надеется, что «Сан-Сиро» будет снесён

вчера, 19:47

Президент «Милана» Паоло Скарони высказался о возможном будущем стадиона «Сан-Сиро».

Ещё шесть лет назад я утверждал, что «Сан-Сиро» необходимо перестроить, что это старый и отживший свое стадион. Я хотел снести его и построить рядом другую арену.

Мне ответили: «Ты с ума сошёл, хочешь снести футбольный „Ла Скала“?» А я сказал: «Это не футбольный „Ла Скала“, а древний артефакт». «Уэмбли» же снесли, а ведь это еще более знаковый стадион, чем «Сан-Сиро».

Сейчас мы тщательно изучаем изначальную идею – построить новый стадион в районе «Сан-Сиро», сохранив что-то от старого. Сегодня утром я обсуждал это с мэром. Ещё есть вариант со строительством нового стадиона в Сан-Донато-Миланезе, и это вполне реально, мы уже вложили 40 млн евро.

Ранее данную арену лишили права на проведение финала Лиги чемпионов 2025/26.

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Все комментарии
Carradona
Carradona
вчера в 22:58
Мне понравилась арена, был там в 2018
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:43
Паоло Скарони :- "С глаз долой, из сердца вон"..)
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 21:52
МЮ хочет снести стадион, теперь Милан собирается. Легендарные стадионы под угрозой исчезновения.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:59
Историю надо помнить, но и от современной жизни отставать нельзя...
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri ответ борька (раскрыть)
вчера в 20:51, ред.
Бориска ты с ума сошёл? Там истории за век не перечитать!
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 20:46
Сан Сиро пускай сносят к чертям собачим, а Джузеппе Меацца оставят. Ахах.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 20:39
Так-то в 2026 будет столетний (!!!) юбилей Сан-Сиро, в честь чего на нем пройдет церемония открытия зимних Олимпийских игр.
борька
борька
вчера в 20:19
Давно пора снести и построить новый,подрДчики из России ждут приглашениЯ
Гость
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