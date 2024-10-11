Президент «Милана» надеется, что «Сан-Сиро» будет снесён

Президент «Милана» высказался о возможном будущем стадиона «Сан-Сиро».

Ещё шесть лет назад я утверждал, что «Сан-Сиро» необходимо перестроить, что это старый и отживший свое стадион. Я хотел снести его и построить рядом другую арену.

Мне ответили: «Ты с ума сошёл, хочешь снести футбольный „Ла Скала“?» А я сказал: «Это не футбольный „Ла Скала“, а древний артефакт». «Уэмбли» же снесли, а ведь это еще более знаковый стадион, чем «Сан-Сиро».

Сейчас мы тщательно изучаем изначальную идею – построить новый стадион в районе «Сан-Сиро», сохранив что-то от старого. Сегодня утром я обсуждал это с мэром. Ещё есть вариант со строительством нового стадиона в Сан-Донато-Миланезе, и это вполне реально, мы уже вложили 40 млн евро.