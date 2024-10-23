Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Сперцян: «Не могу позволить себе перейти ни в один другой российский клуб»

вчера, 15:03

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян заявил, что в РПЛ будет выступать только за «быков».

Я вырос в «Краснодаре». Внутри чувствую, что не могу позволить себе перейти ни в один другой российский клуб: ни «Зенит», ни «Спартак», ни «Локомотив». Это принципиальная позиция. Европа — да. В России — только один клуб.

Сперцян — воспитанник «Краснодара». Его контракт действует до лета 2026 года. За «быков» Сперцян сыграл 126 матчей, в которых забил 38 мячей и отдал 27 голевых передач. В текущем сезоне на счету 24-летнего атакующего полузащитника 18 игр, 5 голов и 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает капитана «Краснодара» в 20 миллионов евро.

Ранее стало известно, покинет ли Сперцян «чёрно-зелёных».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Александр Мостовой: «Ждал от „Спартака“ большего, должны быть в тройке»
Вчера, 14:40
Аршавин: «На матч сборной с легионерами РПЛ придет полный стадион»
Вчера, 12:04
Игрок «Химок» Ориньо: «Мы достойны большего»
Вчера, 11:52
Александр Мостовой высказался об игре полузащитника ЦСКА Пьянича
Вчера, 11:28
Генич ответил на недавнее резонансное высказывание Валерия Карпина
Вчера, 11:06
Нападающий «Зенита» Педро высказался о матче с «Факелом»
Вчера, 11:05
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 08:35
Максим начал заниматься футболом в 5-летнем возрасте в местной секции смоленского «Днепра». В 11 лет перебрался в тольяттинскую Академию имени Юрия Коноплёва. Через три года перешёл в московский «Локомотив», но из-за частых травм не смог закрепиться в команде и оказался в другой столичной школе — ФК «Чертаново». Ответь. Почему Глушенков пришедший в СпаМ в 19 лет должен быть патриотом СпаМа, а не КС или Локо? А нельзя их сравнивать потому, что в отличии от Глушенкова, Сперцян игрок ОДНОГО клуба и говорит, что он не перейдёт в российский клуб лишь потому, что он не представляет себе, как он сможет играть против родного клуба. (Или ты считаешь, что СпаМ для Глушенкова родной клуб?) Поэтому он и говорит, что если и перейдёт в какой клуб, то за пределами России.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:36
А почему их нельзя сравнивать в плане патриотизма, т.е. верности клубу. Сперцян - патриот Краснодара, а Глушенко, мягко говоря нет. Вот и все. А по уровню и классу примерно одинаковы. Нет?
pomor 445
pomor 445
вчера в 22:16
Никто и не зарится. Сиди себе спокойно у быков. Главное, пореже рот раскрывай. Помни: молчание - золото.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:49
Да, прав и поэтому их нельзя сравнивать. У них совершенно разные пути-дороги в футболе. С таким же успехом можно вместо СпаМа Глушенкову приписать Локо или КС. А у Сперцяна клуб ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:27
Я их сравнил лишь в части так называемого "патриотизма". До Спартака у Глушенкова, если память не изменяет было Чертаново, но реально карьера его пусть и не особо удачно. началась в Спартаке. А дальше пошли перелеты. Именно об этом мой пост. А у Сперцяна иное отношение в переходам, а у Акинфеева, например , совсем иное. Вот т все. В отношении к одному и тому же событию Сперцян и Глушенков радикально отличаются. Я не прав?
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:52
Не корректное сравнение. Сперцян воспитанник академии Краснодара, а Глушенков пришёл в СпаМ в 19 лет и практически за него не играл, скитаясь по арендам и в конце концов СпаМ его продал в КС. Всё таки надо быть объективным даже к тем кого не любишь.
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:17
Сперцян: «Не могу позволить себе перейти ни в один другой российский клуб»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1391739/spercyan-eduard-krasnodar 23.10.2024

- Ну прямо "патриот". Но...

Это принципиальная позиция. Европа — да.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1391739/spercyan-eduard-krasnodar 23.10.2024

- Вот в этом и вся ваша сущность, господин хороший... В Европу позовут - побегу сразу... Ну и на фиг нам такие "патриоты"?
dxgv6qy8qzp9
dxgv6qy8qzp9
вчера в 17:54
Можно подумать, что такой мастер, что просто нарасхват в России, а в Европе до Сьона дойдет.
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:40
Нужно сделать скидку на молодость Сперцяна, с возрастом приходит мудрость, а с ней и переоценка приоритетов.
rv7yzqwp4rst
rv7yzqwp4rst
вчера в 15:41
Что-то не верится в искренность Сперцяна.
Брулин
Брулин
вчера в 15:34
Эдуард Сперцян «Я не Глушенков».
lotsman
lotsman
вчера в 15:29
Краснодар лидирует, поэтому и не можешь. Был бы в хвосте, пел бы другие песни.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:17
И что, очередь из европейских топовых клубов уже выстроилась за Сперцяном? Слишком много разговоров об этом не самом выдающемся игроке. А ведь он ещё ничего не добился в футболе. Совсем ничего...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:11
А Глущенков спокойно может. Спартак потом Крылья, потом Локо, а сейчас Зенит. Вот это настоящая любовь к футболу, точнее к деньгам футбольным
Вещий
Вещий
вчера в 15:05
Ну наверное ты надолго застрял в Краснодаре....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 