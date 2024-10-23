Сперцян: «Не могу позволить себе перейти ни в один другой российский клуб»

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вчера, 15:03

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении заявил, что в РПЛ будет выступать только за «быков».

Я вырос в «Краснодаре». Внутри чувствую, что не могу позволить себе перейти ни в один другой российский клуб: ни «Зенит», ни «Спартак», ни «Локомотив». Это принципиальная позиция. Европа — да. В России — только один клуб.

Сперцян — воспитанник «Краснодара». Его контракт действует до лета 2026 года. За «быков» Сперцян сыграл 126 матчей, в которых забил 38 мячей и отдал 27 голевых передач. В текущем сезоне на счету 24-летнего атакующего полузащитника 18 игр, 5 голов и 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает капитана «Краснодара» в 20 миллионов евро.

Ранее стало известно, покинет ли Сперцян «чёрно-зелёных».