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Аршавин: «На матч сборной с легионерами РПЛ придет полный стадион»

вчера, 12:04

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о возможном матче национальной команды против сборных легионеров РПЛ или Медиалиги.

Мне был бы интересен матч со сборной легионеров РПЛ. Необязательно звать туда только Клаудиньо, Вендела. Просто хочется, чтобы собрали сильнейших легионеров и сыграли такой матч. Уверен, что придет полный стадион и будет праздник. Матч со сборной Медиалиги? Я против. Не тот уровень. Со спортивной точки зрения слишком слабый уровень.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что поговорит с руководством РФС о возможном матче сборной России с командой легионеров РПЛ.

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Все комментарии
борька
борька
вчера в 15:18
Не сомневаюсь, Москва, стадион лужники, билеты скупили с обязательным посещением матча, от сотрудников аппарата президента, и т п, до уровня городового.
А если провести матч, Белгороде или Курске, и без принудиловке, то сотни две фанатов придет,а если вход бесплатный, да пиво ,бутылка в пол цены, то будет аншлаг и рев трибун будет слышан на сотни км
75gq5tytdnv2
75gq5tytdnv2
вчера в 12:37
И стадион будет полный, и матч будет интересный.
Гость
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