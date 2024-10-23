Аршавин: «На матч сборной с легионерами РПЛ придет полный стадион»

Бывший футболист сборной России и «Зенита» поделился мнением о возможном матче национальной команды против сборных легионеров РПЛ или Медиалиги.

Мне был бы интересен матч со сборной легионеров РПЛ . Необязательно звать туда только Клаудиньо, Вендела. Просто хочется, чтобы собрали сильнейших легионеров и сыграли такой матч. Уверен, что придет полный стадион и будет праздник. Матч со сборной Медиалиги? Я против. Не тот уровень. Со спортивной точки зрения слишком слабый уровень.