Аршавин: «На матч сборной с легионерами РПЛ придет полный стадион»

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о возможном матче национальной команды против сборных легионеров РПЛ или Медиалиги.
Мне был бы интересен матч со сборной легионеров РПЛ. Необязательно звать туда только Клаудиньо, Вендела. Просто хочется, чтобы собрали сильнейших легионеров и сыграли такой матч. Уверен, что придет полный стадион и будет праздник. Матч со сборной Медиалиги? Я против. Не тот уровень. Со спортивной точки зрения слишком слабый уровень.
Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что поговорит с руководством РФС о возможном матче сборной России с командой легионеров РПЛ.
А если провести матч, Белгороде или Курске, и без принудиловке, то сотни две фанатов придет,а если вход бесплатный, да пиво ,бутылка в пол цены, то будет аншлаг и рев трибун будет слышан на сотни км
А если провести матч, Белгороде или Курске, и без принудиловке, то сотни две фанатов придет,а если вход бесплатный, да пиво ,бутылка в пол цены, то будет аншлаг и рев трибун будет слышан на сотни км