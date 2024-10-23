Александр Мостовой высказался об игре полузащитника ЦСКА Пьянича

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался об игре полузащитника ЦСКА в матче шестого тура группового этапа Кубка России с «Ахматом».

Встреча проходила на « ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. В прошедшей игре 34-летний босниец отдал первую голевую передачу за армейцев.