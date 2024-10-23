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Александр Мостовой высказался об игре полузащитника ЦСКА Пьянича

вчера, 11:28

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался об игре полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича в матче шестого тура группового этапа Кубка России с «Ахматом».

Встреча проходила на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. В прошедшей игре 34-летний босниец отдал первую голевую передачу за армейцев.

В первый же день, когда стало известно, что ЦСКА подписал Пьянича, я сказал, что это хороший трансфер. Другое дело, что я просто не знал, где он играл. Я подумал, что он закончил. Не слышно же было, а оказывается, что он где-то в ОАЭ играх. И я говорил, что если он в порядке, что он умный и креативный игрок. Все качества у него есть. Но вы же знаете, как у нас любят. Сейчас пару раз не получится и сразу критика начнется. Но я уже много раз говорил, что в Россию в 34-35 могут приехать и становиться лучшими. Приезжали защитники, как Иванович в «Зенит» и Чорлука в «Локомотив» и становились лучшими. Так что, в РПЛ до 40 лет не только Пьянич, но и любой футболист может играть.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 15:45
А это не какая то заштатная и провинциальная Сельта, звездой которой был это известный балабол
oFANATo
oFANATo
вчера в 13:48
Бывший футболист туринского Ювентуса и Барселоны......это о многом говорит.
particular
particular
вчера в 12:43
По-царски смилостливился, - не загнобил приезжего боснийца...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:26
В квалификации Пьянича никто не сомневался.
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:51
Хороший игрок, царь плохого не посоветует...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:30
Посмотрим на дистанции на него. А так согласен в РПЛ можно до 40 вообще легко играть. Тут пешочком играют))
Гость
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