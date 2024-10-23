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Генич ответил на недавнее резонансное высказывание Валерия Карпина

вчера, 11:06

Комментатор Константин Генич ответил на недавнее резонансное высказывание Валерия Карпина.

Тренер «Ростова» и сборной России раскритиковал футбольных комментаторов за то, что они высказывают свои оценочные суждения в прямом эфире. По мнению Карпина, комментатор должен оставаться нейтральным зрителем и комментировать непосредственно происходящее на поле без личных оценок. Генич заявил, что ему «по барабану» на мнение тренера.

Раздавал. Раздаю. И буду раздавать. Любые оценки, по любому игровому эпизоду, по любой спорной ситуации. Не так пробил, не туда развернул, не туда развернул. Так было, и так будет. Несмотря на мой скромный футбольный путь. Нравится кому-то это или нет, — «вообще по барабану» (с).

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz ответ Aleks Captain (раскрыть)
вчера в 16:48
Фу писклявый Стогниенко
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:38, ред.
Сама суть присутствия комментатора матча на телетрансляции кроется в его наименовании: КОМЕНТИРОВАТЬ, чтобы зрителю лучше воспринимать происходящее на картинке событие. А давать оценку и делать выводы это уже прерогатива аналитиков и экспертов, коих и так хватает на телевидении в специальных передачах, им тоже можно, но только, если этих комментаторов туда пригласят. Ещё можно как-то согласится с отступлением от этих правил, если речь идёт о трансляции матчей с участие Сборной, но ни как не игр внутреннего первенства, которые как правило смотрят болельщики двух противоположных сторон. А руководству РФСа необходимо обратить внимание на этот конфликт между Геничем и Карпиным и, дав принципиальную оценку прекратить его, а редакциям спортивных программ указать своим работникам на проведение беспристрастного освещения происходящего.
Болейте за своих, а не против чужих!
Брулин
Брулин
вчера в 12:23
Без Еврокубков наши комментаторы деградируют конечно....но это Генича не касается...он давно уже с катушек слетел...вчера проигрался по ходу и подгорает опять...
adekvat
adekvat
вчера в 12:10
Два барабанщика начали спор, ждем продолжения, Генича Карпин теперь в сборную точно не вызовит.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:47
"Нравится кому-то это или нет, — «вообще по барабану» (с)." - И это говорит один из ведущих телекомментаторов , центрального спортивного канала страны . То есть те для кого он работает, а это большая зрительская аудитория ему безразлична (косвенно Генич это подтвердил). Честно говоря не слышал высказывание Карпина ( возможно оно было в его стиле - резкое ) - Ну ты же журналист, Костя , а не барабанщик - ответь грамотно и аргументированно , хотя бы из уважения к себе (если уж другие тебе до фени).
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 11:34
Стогниенко и Розанов лучшие комментаторы, а матч тв геничерданцев мягко говоря ухудшают просмотры матчей ! И аналитики.... лучше рекламной афишей им заниматься
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:24
На СрачТВ других и не берут....
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:19
Чердаки, Геничи, Губошлёпы все это недокоментаторы, которым по барабану смотрят ли их или нет. Разве можно их сравнить с коментаторами уровня Озерова и так далее.
Гость
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