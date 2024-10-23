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Нападающий «Зенита» Педро высказался о матче с «Факелом»

вчера, 11:05
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий «Зенита» Педро высказался о матче с «Факелом». «Зенит» выиграл на выезде с минимальным счётом 1:0.

Очень хотелось сегодня победить и закончить групповой этап Кубка именно победой. Непростая игра, прекрасно понимали, что «Факел» — качественная команда с хорошими исполнителями. Удалось забить мяч в конце первого тайма, во втором продолжили давить и имели ряд возможностей. К сожалению, не смогли увеличить преимущество. Но самое главное, что, как хотели, как собирались, какая задача и была, — увозим домой в Петербург победу и продолжаем готовиться к следующим матчам в сезоне.

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Все комментарии
nubom
nubom
вчера в 18:01
После такого ответа интересно было бы узнать содержание вопроса...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:25
Счет то небольшой,Факел неплохо играл.
Гость
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