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«Бавария» разгромила «Бохум»

вчера, 19:26
БохумЛоготип футбольный клуб Бохум0 : 5Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бохум» потерпел поражение от «Баварии» в матче 8-го тура Бундеслиги (0:5).

На 16-й минуте мюнхенская команда повела после гола Майкла Олисе. Джамал Мусиала на 26-й удвоил преимущество гостей. Харри Кейн на 58-й сделал счёт более крупным. Также забитыми мячами отличились Лерой Сане на 65-й и Кингсли Коман на 71-й.

«Бохум» занимает 18-е место (одно очко). «Бавария» лидирует (20 баллов).

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Все комментарии
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:58
Это футбол,вчера тебя сегодня ты)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:11
Баварии остается только мелких бить
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:38
Устроили избиение Бохума !
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:16, ред.
...какая же это неожиданность, если с той же лёгкостью Реал проиграл,это со стороны Барсы закономерность...!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:09
Это не сюрприз...
Неожиданностью стал проигрыш с крупным счётом Барселоне. Бавария никак не может вернуть себе прежнее звание Немецкой машины.
112910415
112910415
вчера в 19:37
несчастный Бохум ответил за всё !
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:33
Ну это не удивительно! Бохум никакой щас
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:30
Ну это Бавария умеет конечно))
А в лч что-то как-то печально все...
AleS
AleS
вчера в 19:30
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