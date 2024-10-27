«Бавария» разгромила «Бохум»

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вчера, 19:26

«Бохум» потерпел поражение от «Баварии» в матче 8-го тура Бундеслиги (0:5).

На 16-й минуте мюнхенская команда повела после гола Майкла Олисе. Джамал Мусиала на 26-й удвоил преимущество гостей. Харри Кейн на 58-й сделал счёт более крупным. Также забитыми мячами отличились Лерой Сане на 65-й и Кингсли Коман на 71-й.

«Бохум» занимает 18-е место (одно очко). «Бавария» лидирует (20 баллов).