«Бавария» разгромила «Бохум»

«Бохум» потерпел поражение от «Баварии» в матче 8-го тура Бундеслиги (0:5).
На 16-й минуте мюнхенская команда повела после гола Майкла Олисе. Джамал Мусиала на 26-й удвоил преимущество гостей. Харри Кейн на 58-й сделал счёт более крупным. Также забитыми мячами отличились Лерой Сане на 65-й и Кингсли Коман на 71-й.
«Бохум» занимает 18-е место (одно очко). «Бавария» лидирует (20 баллов).
Неожиданностью стал проигрыш с крупным счётом Барселоне. Бавария никак не может вернуть себе прежнее звание Немецкой машины.
Неожиданностью стал проигрыш с крупным счётом Барселоне. Бавария никак не может вернуть себе прежнее звание Немецкой машины.
А в лч что-то как-то печально все...
А в лч что-то как-то печально все...