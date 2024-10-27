«Кристал Пэлас» одолел «Тоттенхэм»

«Кристал Пэлас» обыграл «Тоттенхэм» в матче 9-го тура АПЛ (1:0).
Голом отметился Жан-Филипп Матета на 31-й минуте.
«Кристал Пэлас» занимает 17-е место (6 очков). «Тоттенхэм» идёт 8-м (13 баллов).
|Кристал Пэлас1 : 0Тоттенхэм
|Матч завершен
«Кристал Пэлас» обыграл «Тоттенхэм» в матче 9-го тура АПЛ (1:0).
Голом отметился Жан-Филипп Матета на 31-й минуте.
«Кристал Пэлас» занимает 17-е место (6 очков). «Тоттенхэм» идёт 8-м (13 баллов).
лондонских орлов!
А шпоры очень не стабильны в этом сезоне.
лондонских орлов!
А шпоры очень не стабильны в этом сезоне.