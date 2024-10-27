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«Кристал Пэлас» одолел «Тоттенхэм»

вчера, 19:01
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Кристал Пэлас» обыграл «Тоттенхэм» в матче 9-го тура АПЛ (1:0).

Голом отметился Жан-Филипп Матета на 31-й минуте.

«Кристал Пэлас» занимает 17-е место (6 очков). «Тоттенхэм» идёт 8-м (13 баллов).

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Все комментарии
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:21
...скажем так - неудобная команда,интересная!
azkan
azkan
вчера в 19:23
Дерби есть дерби! Неожиданно. Но с первой победой в сезоне
лондонских орлов!
А шпоры очень не стабильны в этом сезоне.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:21
Пэлас опасен!) Странно, что у них так мало очков
Гость
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