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«Химки» уступили «Динамо», в матче было 7 голов

вчера, 18:25
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки3 : 4Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Химки» потерпели поражение от «Динамо» в матче 13-го тура РПЛ (3:4).

На 28-й минуте Даниил Фомин вывел московскую команду вперёд. На 30-й Лукас Вера сравнял счёт. На 45+1-й хозяева поля повели после гола Зелимхана Бакаева. На 45+3-й гости отыгрались усилиями Роберто Фернандеса. На 50-й «бело-голубые» вышли вперёд — забитым мячом отличился Артур. Муми Нгамалё на 73-й увеличил преимущество москвичей. Автогол Александра Кутицкого на 75-й позволил подмосковному клубу сократить отставание в счёте.

«Химки» занимают 13-е место (11 очков). «Динамо» идёт 4-м (26 баллов).

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:33
весело, но не классно
Борисыч1
Борисыч1 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:23
Динамо пропустило три, но забило четыре и взяло три очка. Отставание о бронзы теперь всего одно очко. А если Локо отберёт очки у Зенита - ещё лучше, уменьшится отрыв от второго места.
Михаил Шацк
Михаил Шацк
вчера в 19:10
Очень двоякие впечатления от матча. Отвратительная игра защитников, особенно генерала-капитана, вы меня извините, но нельзя четверым центральным проигрывать верх одному Заболотному. Лунёв много ошибок при игре ногами, все мимо. Тюкавин видимо действительно не здоров, замены не усилили игру - все это печально. Хорошо, что у Химок ещё все хуже. Думаю молодые ребята, что играли с КС, сыграли бы не хуже сегодня. Всех сораДников с победой!
lotsman
lotsman
вчера в 18:59
Хорошая игра для болельщиков, когда много голов. Оно порадовало своих ещё и победой.
баск
баск
вчера в 18:57
Ну, 4:3 всё-таки не 6:5, но тоже внушительно, главное- чтобы слева было больше, чем справа.))

Удивляло накануне матча- насколько многие считали, что Динамо заломает химчан одной левой..
Почему-то не обращая внимания на то, что Химки отбирали очки и у Локомотива, и у Зенита.

То есть против сильных они играют с удвоенной энергией и иногда добиваются результата.
К тому же относительно низкая результативность Химок к сегодняшнему дню- это скорее недоразумение, там есть кому забивать.

Мирзов, Заболотный, Бакаев, Руденко, Вера..
Пусть и не гении, но и не бросовые ведь ребятишки, причём все они, если не ошибаюсь, в разное время нам забивали.
Не обошлось и сегодня..)

Ну а мы продолжаем тестировать на почве РПЛ правило Феолы "забейте сколько сможете, а мы забьём сколько захотим".
Если в сентябре пропускали по два, то теперь, с учётом кубкового матча на неделе, перешли на пропускание по три..

И ведь очки как-то набираем..)
Хотя конечно, тщательнее надо бы в обороне, там многое зависит от капитана, а он снова провёл сегодня слабый матч.
Тренер защей у нас Ойеволе, никак не могу углядеть плоды его работы..

Немного поворчу про судейство.
На 44' получился странный инцидент- Фома слева в штрафной раскачал кого-то из химчан и сильно зарядил по воротам. Мяч угодил в голову Филину, тот слёг, мяч выбыл на угловой. После чего судейка.. отдал мяч химчанам.
Что это было??

Однако, сораДников- с победой над непростым соперником.
Уже в пятницу принимаем Ростов, который будет, наверное, злой.
Так что работы и борьбы у команды ожидается много.
Ну, хоть ехать ей никуда не надо..)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:55
Скоро счёт 12:8 не будет никого удивлять....
Защиты нет...вратари формальность...
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:49, ред.
Всех Динамиков с очередной валидольной победой! Голов действительно много и с той и с другой стороны, но это далеко не класс, как считают многие, а скорее наоборот, пацанский футбол, "двор на двор", который конечно не может не нравиться зрителям, но почвы для разговоров в аналитическом обсуждении специалистов из студии Матч-Премьер он дал предостаточно. В следующем матче Динамо с Ростовом зрителей милости просим на трибуны ВТБ-Арены, скорее всего будет тоже самое. Ну а Химкам в Воронеже не расслабляться и играть в том же духе, судя по матчу Факела с армейцами, их тоже ждёт горячий приём.
Болейте за своих, а не против чужих!
drive45
drive45
вчера в 18:48, ред.
Спасибо командам за красивую и результатианую игру. Хотя хозяева в этой игре и ненабрали очков но играли очень и очень хорошо. По игре Химки абсолюино неуступали Динамовцам в некоторых компанентах даже имели превосходство. Самое главное команды подарили болельщикам и любителям футбола незабываемую игру, то за что
так любят , болеют и ценят футбол.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:44
После сегодняшнего тура резко обострилась борьба за деревянные медали ( 4 место). Теперь претендентов уже трое- Динамо, ЦСКА и Спартак.
Как говорилось в старом фильме " У лидеров своя свадьба, а у этих трех- своя.
Небольшое преимущество в борьбе за деревянные медали у Динамо. А там будем посмотреть.
За адекватность
За адекватность
вчера в 18:39, ред.
Очень даже событийно. Матч резервистов в КР в Самаре.не оставил равнодушными игроков основы "Динамо". А чем мы хуже. подумали они, требуем продолжения банкета и пошла жаришка. Хотя первая половина первого тайма не особо-то и предвещала. Трижды команды условно как матерые фехтовальщики обменивались мгновенными уколами, но один укол в матче остался без ответа. Большой Зе прямо раздухарился сегодня результативными скидками. Короче говоря командам спасибо за игру, болельщиков "Динамо" с победой, Джикии здоровья, болельщикам "Химок" не расстраиваться, команда дала бой. Как-то так на мой взгляд.
Борисыч1
Борисыч1
вчера в 18:39
Игра гумно. А три очка - это классно!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:35
Да простят меня болельщики Динамо на этот раз болел за Химии Весёлый матч, обилие голов, но КЛАС своё дело сделал. С победой Болельщиков Динамо.
cska1948
cska1948
вчера в 18:33
Игра из разряда тех, что нравится зрителям.
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 18:33
судя по счёту матч - огонь ) и это как мне кажется в стиле Лички
drug01
drug01
вчера в 18:32
Игра боевая!!! Динамо с победой!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:32
Динамо пропустило целых три гола от слабых Химок. Это, мягко говоря, не очень нормально. А ведь совсем недавно кто-то из игроков московского клуба что-то каркал о возможности борьбы за чемпионство. Он сам верит в такое?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:26, ред.
Опять Динамо веселится))) С победой!)
chxprkj38swz
chxprkj38swz
вчера в 18:25
Знатный триллер выдали команды
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