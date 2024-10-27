«Химки» уступили «Динамо», в матче было 7 голов

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вчера, 18:25

«Химки» потерпели поражение от «Динамо» в матче 13-го тура РПЛ (3:4).

На 28-й минуте Даниил Фомин вывел московскую команду вперёд. На 30-й Лукас Вера сравнял счёт. На 45+1-й хозяева поля повели после гола Зелимхана Бакаева. На 45+3-й гости отыгрались усилиями Роберто Фернандеса. На 50-й «бело-голубые» вышли вперёд — забитым мячом отличился Артур. Муми Нгамалё на 73-й увеличил преимущество москвичей. Автогол Александра Кутицкого на 75-й позволил подмосковному клубу сократить отставание в счёте.

«Химки» занимают 13-е место (11 очков). «Динамо» идёт 4-м (26 баллов).