«Челси» переиграл «Ньюкасл»

«Челси» обыграл «Ньюкасл» в матче 9-го тура АПЛ (2:1).
На 18-й минуте лондонская команда открыла счёт — забитым мячом отметился Николас Джексон. На 32-й гости отыгрались усилиями Александера Исака. Второй гол хозяев поля забил Коул Палмер на 47-й.
«Челси» занимает 4-е место (17 очков). «Ньюкасл» идёт 12-м (12 баллов).
Джеймс тихо тихо приходит в себя, два раза вынес мяч. Но в созидании ему еще далеко до своих кондиций. Палмер красавчик просто. Какой голевой пас отдал Нету! Да и на Нкунку тоже красиво отдал, но тот запорол всё. И сам забил красавца!
Лавиа заменит Энцо в основе. Это точно. И Нету хорош. Мудрик все еще как буд то играет с командами из Лиги Конференций. Чуть по расторопней нужно думать и действовать. Сороки тоже хороши.
Ливраменто и Холл мне понравились. А вот Исак... мог и помочь сравнить счет. Но пожадничал и все запорол. Я бы за это двойку бы поставил.
Ну и судья чудил... То даст хз пенальти. То явное нарушение не увидит. Хорошо, что его ошибки на результат не подействовали. Счет справедливый.
Еще раз с заслуженной победой синих!
Джеймс тихо тихо приходит в себя, два раза вынес мяч. Но в созидании ему еще далеко до своих кондиций. Палмер красавчик просто. Какой голевой пас отдал Нету! Да и на Нкунку тоже красиво отдал, но тот запорол всё. И сам забил красавца!
Лавиа заменит Энцо в основе. Это точно. И Нету хорош. Мудрик все еще как буд то играет с командами из Лиги Конференций. Чуть по расторопней нужно думать и действовать. Сороки тоже хороши.
Ливраменто и Холл мне понравились. А вот Исак... мог и помочь сравнить счет. Но пожадничал и все запорол. Я бы за это двойку бы поставил.
Ну и судья чудил... То даст хз пенальти. То явное нарушение не увидит. Хорошо, что его ошибки на результат не подействовали. Счет справедливый.
Еще раз с заслуженной победой синих!