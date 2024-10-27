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«Челси» переиграл «Ньюкасл»

вчера, 19:03
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

«Челси» обыграл «Ньюкасл» в матче 9-го тура АПЛ (2:1).

На 18-й минуте лондонская команда открыла счёт — забитым мячом отметился Николас Джексон. На 32-й гости отыгрались усилиями Александера Исака. Второй гол хозяев поля забил Коул Палмер на 47-й.

«Челси» занимает 4-е место (17 очков). «Ньюкасл» идёт 12-м (12 баллов).

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Все комментарии
azkan
azkan ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 23:58
Палмер. В этом матче можно назвать и Джексона с Кайседо и Нету.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Zola (раскрыть)
вчера в 22:23
Кто сейчас сильнейший футболист пенсионеров, на Ваш взгляд?
Zola
Zola
вчера в 19:42
Красавцы синие!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:25
Палмер как Эминем в Челси)))
azkan
azkan
вчера в 19:20
С победой Челси! Захватывающая игра была. Молодцы обе команды.
Джеймс тихо тихо приходит в себя, два раза вынес мяч. Но в созидании ему еще далеко до своих кондиций. Палмер красавчик просто. Какой голевой пас отдал Нету! Да и на Нкунку тоже красиво отдал, но тот запорол всё. И сам забил красавца!
Лавиа заменит Энцо в основе. Это точно. И Нету хорош. Мудрик все еще как буд то играет с командами из Лиги Конференций. Чуть по расторопней нужно думать и действовать. Сороки тоже хороши.
Ливраменто и Холл мне понравились. А вот Исак... мог и помочь сравнить счет. Но пожадничал и все запорол. Я бы за это двойку бы поставил.
Ну и судья чудил... То даст хз пенальти. То явное нарушение не увидит. Хорошо, что его ошибки на результат не подействовали. Счет справедливый.
Еще раз с заслуженной победой синих!
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:16
Челси сделал то , что должен был сделать .
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