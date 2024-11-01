Ройс стал СуперМарио, Тео Эрнандес — безумным шляпником. Футболисты встретили Хэллоуин

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вчера, 16:00

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Футболисты встретили Хэллоуин. Давайте посмотрим, какие костюмы выбрали наши герои.

Вратарю ПСЖ Джанлуиджи Доннарумме идет этот образ.

Матвей Сафонов — изгоняющий дьявола.

Вратарь «Реала» Андрей Лунин с семьей смотрятся мило, так им никого не напугать!

Матео Кассьерра с женой и ребенком превратились в семейство паучьих.

Впрочем, такие костюмы очень популярны — Гюндоган и Каземиро не дадут соврать.

Дэвид Бекхэм уже не тот — стареет мужчина.

Тео Эрнандес превратился в безумного шляпника.

Марко Ройс — один из братьев Марио.

Алехандро Гарначо — охотник за привидениями. Намек на то, что получилось изгнать Тен Хага?

Защитника ПСЖ Маркиньоса пытались утащить зеленые человечки.

Жоау Невеш из ПСЖ — Россомаха, а его девушка — Дэдпул.

А Гонсалу Рамушу вряд ли было удобно употреблять напитки и еду минувшим вечером.

Тиджани Рейндерс превратился в могучего рейнджера.

На наш взгляд, лучший костюм в этом году был у футболиста «Ниццы» Мелвина Бара.