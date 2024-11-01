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Ройс стал СуперМарио, Тео Эрнандес — безумным шляпником. Футболисты встретили Хэллоуин

вчера, 16:00
Марко Ройс
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Футболисты встретили Хэллоуин. Давайте посмотрим, какие костюмы выбрали наши герои.

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Ройс стал СуперМарио, Тео Эрнандес — безумным шляпником. Футболисты встретили Хэллоуин

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Ройс стал СуперМарио, Тео Эрнандес — безумным шляпником. Футболисты встретили Хэллоуин

Вратарь «Реала» Андрей Лунин с семьей смотрятся мило, так им никого не напугать!

Ройс стал СуперМарио, Тео Эрнандес — безумным шляпником. Футболисты встретили Хэллоуин

Матео Кассьерра с женой и ребенком превратились в семейство паучьих.

Ройс стал СуперМарио, Тео Эрнандес — безумным шляпником. Футболисты встретили Хэллоуин

Впрочем, такие костюмы очень популярны — Гюндоган и Каземиро не дадут соврать.

Ройс стал СуперМарио, Тео Эрнандес — безумным шляпником. Футболисты встретили Хэллоуин

Ройс стал СуперМарио, Тео Эрнандес — безумным шляпником. Футболисты встретили Хэллоуин

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Ройс стал СуперМарио, Тео Эрнандес — безумным шляпником. Футболисты встретили Хэллоуин

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Ройс стал СуперМарио, Тео Эрнандес — безумным шляпником. Футболисты встретили Хэллоуин

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Ройс стал СуперМарио, Тео Эрнандес — безумным шляпником. Футболисты встретили Хэллоуин

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На этом наш выпуск завершен, друзья! Хороших выходных. Не пугайтесь, но уже сегодня очередной тур в РПЛ! 🎃

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Варвар7
Варвар7
вчера в 16:46
Как точно Тео Эрнандес воспроизвёл образ "шляпника" - прямо "вжился" в роль...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:22
33ный забугорный праздник.
Гость
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