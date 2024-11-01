Ройс стал СуперМарио, Тео Эрнандес — безумным шляпником. Футболисты встретили Хэллоуин

Футболисты встретили Хэллоуин. Давайте посмотрим, какие костюмы выбрали наши герои.
Вратарю ПСЖ Джанлуиджи Доннарумме идет этот образ.
Матвей Сафонов — изгоняющий дьявола.
Вратарь «Реала» Андрей Лунин с семьей смотрятся мило, так им никого не напугать!
Матео Кассьерра с женой и ребенком превратились в семейство паучьих.
Впрочем, такие костюмы очень популярны — Гюндоган и Каземиро не дадут соврать.
Дэвид Бекхэм уже не тот — стареет мужчина.
Тео Эрнандес превратился в безумного шляпника.
Марко Ройс — один из братьев Марио.
Алехандро Гарначо — охотник за привидениями. Намек на то, что получилось изгнать Тен Хага?
Защитника ПСЖ Маркиньоса пытались утащить зеленые человечки.
Жоау Невеш из ПСЖ — Россомаха, а его девушка — Дэдпул.
А Гонсалу Рамушу вряд ли было удобно употреблять напитки и еду минувшим вечером.
Тиджани Рейндерс превратился в могучего рейнджера.
На наш взгляд, лучший костюм в этом году был у футболиста «Ниццы» Мелвина Бара.
На этом наш выпуск завершен, друзья! Хороших выходных. Не пугайтесь, но уже сегодня очередной тур в РПЛ! 🎃