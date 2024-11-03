Кафанов рассказал, что Селихов отказался переходить в «Ростов»

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вчера, 10:28

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России сообщил, что вратарь московского «Спартака» отказался от перехода в донской клуб.

Хотел бы я, чтобы Селихов перешел в «Ростов»? Я с ним разговаривал об этом в прошлом году. Александр сказал, что никуда из «Спартака» не уйдет.

Селихов выступает за «Спартак» с 2017 года. Контракт 30‑летнего голкипера с «красно‑белыми» рассчитан до лета 2025 года.