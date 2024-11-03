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Кафанов рассказал, что Селихов отказался переходить в «Ростов»

вчера, 10:28

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов сообщил, что вратарь московского «Спартака» Александр Селихов отказался от перехода в донской клуб.

Хотел бы я, чтобы Селихов перешел в «Ростов»? Я с ним разговаривал об этом в прошлом году. Александр сказал, что никуда из «Спартака» не уйдет.

Селихов выступает за «Спартак» с 2017 года. Контракт 30‑летнего голкипера с «красно‑белыми» рассчитан до лета 2025 года.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 14:43, ред.
Причина его нынешнего положения в команде его травматичность. В начале карьеры он с Максименко соперничал на равных. Что было потом, мы все видели.
y3fmesf4kngn
y3fmesf4kngn
вчера в 13:09
Он есть вторым в Спартаке
stanichnik
stanichnik ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 12:46
Доброго Здоровья, Вещий!
Первый номер, как правило играет в играх регулярного чемпионата, а не в кубковых. На мой взгляд основной сдерживающий фактор перехода Селихова из Спартака в Ростов это зарплата, зато южане могли бы предоставить больше игрового времени, но у Александра другие приоритеты.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:56, ред.
Уровень Селихова высок, но что-то не задалось у него в Спартаке. То Каррера высказал публично недовольство его приобретением... Не видит Селихова в составе и нынешний тренер. Но Ростов не вариант для Александра. Я думаю, он знает, что делает.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:33, ред.
Ну вот даже Селе отлично полировать лавку с зарплатой от Лукойла. Надо от всех тех кто на поле не рвётся доказывать и занимать место в основе избавляться Спартаку. Но Спартак наоборот поощряет похоже такое поведение внутри команды а как следствие 70% игр они ползают как сонные мухи.
gv49rawx4986
gv49rawx4986
вчера в 11:29
В спартаке можно сидеть на лавочке, а в ростове играть и пахать. Мудро поступил,лучше отдых, чем неблогадарный труд
Вещий
Вещий
вчера в 10:39
Насильно никто никого никуда не отправляет... хочет остаться в клубе и если клубу он нужен то пусть играет и доказывает что он номер один.
Гость
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