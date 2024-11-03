Кафанов рассказал, что Селихов отказался переходить в «Ростов»

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов сообщил, что вратарь московского «Спартака» Александр Селихов отказался от перехода в донской клуб.
Хотел бы я, чтобы Селихов перешел в «Ростов»? Я с ним разговаривал об этом в прошлом году. Александр сказал, что никуда из «Спартака» не уйдет.
Селихов выступает за «Спартак» с 2017 года. Контракт 30‑летнего голкипера с «красно‑белыми» рассчитан до лета 2025 года.
Первый номер, как правило играет в играх регулярного чемпионата, а не в кубковых. На мой взгляд основной сдерживающий фактор перехода Селихова из Спартака в Ростов это зарплата, зато южане могли бы предоставить больше игрового времени, но у Александра другие приоритеты.
Первый номер, как правило играет в играх регулярного чемпионата, а не в кубковых. На мой взгляд основной сдерживающий фактор перехода Селихова из Спартака в Ростов это зарплата, зато южане могли бы предоставить больше игрового времени, но у Александра другие приоритеты.