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Дуарте может покинуть «Спартак»

сегодня, 00:54

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте не хочет оставаться в команде и ему ищут новый клуб в Европе и Латинской Америке. Также может быть рассмотрен вариант с командой из РПЛ.

Футболист рассчитывает покинуть «Спартак» из-за недостатка игрового времени.

Контракт 24-летнего Дуарте со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2027 года. В этом сезоне у футболиста 4 матча во всех турнирах без результативных действий.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 09:46
Конечно пусть вместо быстрого Дуарте бегает негр с жопой 80 кг..Гении селекции млять..
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:46
Жаль, парень только набрал уровень и адаптировался к чемпионату.
Не исключаю, что Зенит вывалит за него хорошие бабки
5n4qxnnde3ms
5n4qxnnde3ms
сегодня в 08:44
Трудно будет трудоустроиться после спартаковского провала.
Сп62
Сп62 ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 07:45
Брал его не Станкович. Тех, кого брал Ден, все играют. Поэтому такой и результат.
112910415
112910415
сегодня в 07:30
как-то переживём такую беду
Marcus Corvinus
Marcus Corvinus
сегодня в 07:13
Дуарте сильнее Литвинова и Абены, да и прибавил сильно, был самым надёжным в составе, хотя почти все нахваливали именно Бабича. И Бабич почувствовал себя незаменимым и стал косячить в каждом матче
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:04
Похоже он не нужен.... тогда зачем его брали
Варвар7
Варвар7 ответ nik9373 (раскрыть)
сегодня в 06:00
Из контекста ясно , что не очень значительное событие в данный момент для Спартака !
ABir
ABir
сегодня в 05:50
Столько времени предыдущими наставниками Спартака было потрачено по доведению Дуарте до уровня нормального защитника, чтобы вот так теперь просто посадить на лавку. А между тем, в защите у Спартака не все спокойно, а случись у кого травма, то и вообще пожар будет.
Bad Listener
Bad Listener ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 05:46, ред.
Абена блатной, его нельзя на лавку сажать, притащил же сам. Этими Абеной и Маркиньосом Станкович разрушает атмосферу в раздевалке. А Дуарте попал под раздачу, выбор то небольшой кого на лавку сажать, Литва и Чернов с паспортом, а Бабич соотечественник, тоже считай блатной. В итоге хочет уйти из команды на данный момент лучший защитник, потому что Бабич к сожалению сдал конкретно. Ну как бы команда разваливается и ничего хорошего в ближайшем будущем болельщикам Спартака ждать не стоит. Все кто успеют попилить денег Лукойла их попилят и уедут, а клуб может быть даже окажется в пердиве или около того. А может и разрушат его полностью и окончательно, как знать. Всё к этому идёт
Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:45
Зачем же его брали, если теперь у него мало игрового времени?
Валерыч
Валерыч
сегодня в 04:40, ред.
Жаль, Дуарте - сейчас самый сильный спартаковский защитник, после Бабича. И кто в защите у Спартака останется, это медлительное, бестолковое недоразумение Абена? Станкович ещё хуже Абаскаля и похоже он вообще не умеет разбираться в игроках, если у него Дуарте сидит на лавке, а Абена в основе.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 04:25
Кому охота в таком возрасте лавку полировать....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 04:24
До зимы как минимум кантоваться придётся...
nik9373
nik9373 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 02:02
Про велик или про Веллитона?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:15
"Не велика потеря" - хочет - пускай уходит...
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