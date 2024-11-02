Дуарте может покинуть «Спартак»

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте не хочет оставаться в команде и ему ищут новый клуб в Европе и Латинской Америке. Также может быть рассмотрен вариант с командой из РПЛ.
Футболист рассчитывает покинуть «Спартак» из-за недостатка игрового времени.
Контракт 24-летнего Дуарте со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2027 года. В этом сезоне у футболиста 4 матча во всех турнирах без результативных действий.
Не исключаю, что Зенит вывалит за него хорошие бабки
Не исключаю, что Зенит вывалит за него хорошие бабки