Дуарте может покинуть «Спартак»

1730498086

сегодня, 00:54

Защитник «Спартака» не хочет оставаться в команде и ему ищут новый клуб в Европе и Латинской Америке. Также может быть рассмотрен вариант с командой из РПЛ .

Футболист рассчитывает покинуть «Спартак» из-за недостатка игрового времени.

Контракт 24-летнего Дуарте со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2027 года. В этом сезоне у футболиста 4 матча во всех турнирах без результативных действий.