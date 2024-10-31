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ЦСКА интересен экс-полузащитник «Партизана» Кануте

вчера, 22:08

ЦСКА интересуется полузащитником Франком Кануте.

Сенегалец, покинувший белградский «Партизан», сейчас находится в качестве свободного агента.

Ранее футболист числился в молодежной команде «Ювентуса» и выступал в клубах Италии, Бельгии и Франции.

По информации источника, сейчас за 25-летним игроком активно следят в ЦСКА. Полузащитник пользуется популярностью в московском клубе, ему могут предложить переехать в Россию.

Вместе с тем интерес к игроку также проявляют команды из Швейцарии, Турции и Ирана.

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112910415
112910415
сегодня в 06:17
может лучше отдохнуть от этой мысли ? )
Гость
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