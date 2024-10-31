ЦСКА интересен экс-полузащитник «Партизана» Кануте

ЦСКА интересуется полузащитником Франком Кануте.
Сенегалец, покинувший белградский «Партизан», сейчас находится в качестве свободного агента.
Ранее футболист числился в молодежной команде «Ювентуса» и выступал в клубах Италии, Бельгии и Франции.
По информации источника, сейчас за 25-летним игроком активно следят в ЦСКА. Полузащитник пользуется популярностью в московском клубе, ему могут предложить переехать в Россию.
Вместе с тем интерес к игроку также проявляют команды из Швейцарии, Турции и Ирана.