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Анри: «Мбаппе будет играть лучше, хуже всё равно быть не может»

вчера, 19:10

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри оценил игру Килиана Мбаппе за «Реал».

Я думаю, что команда разочарована им, и я могу это понять, это нелегко. Килиану Мбаппе нужно делать больше. Ему нужно дать время, но в то же время он должен научиться играть «девятку», иметь желание и волю проявить себя. Я понимаю, он не «девятка». Я понимаю, ему это не нравится. Но посмотрите на Беллингема. «Десятка» пытается прорвать линию обороны, убегает назад, возвращается, обороняется... Как вы думаете, Беллингему нравится возвращаться в защиту? Он делает это, потому что должен. Конечно, Мбаппе будет играть лучше, хуже все равно быть не может. Мы не просим его держать мяч, как Дидье Дрогба, мы не просим его брать мяч и обыгрывать всю команду, мы просим его проявить себя, когда команда атакует. Будь ты «девяткой», «десяткой» или вингером, ты можешь делать ускорение. Даже Рюдигер сделал ускорение в первом тайме.

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Все комментарии
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вчера в 20:30
Кокорин: "Невозможно? Подержи моё пиво..."
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:44
Черепаха приехала ради ЗМ, а тут перец даже на церемонию не отпускает, вот у него щас депрессия, думает куда дальше идти
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:36
Он явно недооценивает Мбаппе. Еще как может! Может свой же рекорд по офсайдам например побить, есть к чему стремиться)
112910415
112910415
вчера в 19:16
ах, как ярко-то сказал ! )
Гость
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