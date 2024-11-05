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Бензема дал совет Мбаппе в «Реале»

вчера, 13:00

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема высказался о трудностях, с которыми сталкивается форвард Килиан Мбаппе в «Реале».

Проблема для меня в том, что Мбаппе не является центральным нападающим. Каждый раз, когда он играет за сборную Франции в качестве «девятки», он не хорош, это не его позиция. [Сложность возникает] потому, что слева есть ещё один футболист его уровня.

Вини [Винисиус — прим.ред.] нельзя поставить справа или в качестве центрального нападающего. Где он приносит пользу, так это слева. Посмотрим, как сделает Анчелотти.

Ему [Мбаппе] не нужно опускать руки. В «Реале» очень много давления, это не ПСЖ. Мбаппе должен вбить себе в голову, что он должен быть «девяткой» и забыть о левом фланге. Он был очень хорош на этой позиции, но теперь он должен быть хорош и в других местах.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:27
Спасибо большое! И Вам Добра
shur
shur ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 18:30
...тем более бро, держись, Лигу тебе в помощь!!!
STVA 1
STVA 1 ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:25
Спасибо! Но у меня это третьи сутки подряд. Сменщик не операции
Hamman
Hamman ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:23
Согласен. Бензема это пример терпения, трудолюбия, командности. Человек прошедший сквозь свист своих болельщиков до оваций от них же. От хронической скамейки запасных, до лучшего бомбардира ЛЧ и вручения ЗМ.
Его совет дорогого стоит...
shur
shur ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 18:01
...сутки трое,плавали,знаем,доброй смены!
shur
shur ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 18:00
...я вас умоляю,дайте ему ещё немного времени, не побоюсь этого
слова ,для опыта, а там уж Я и сам его закопаю...!!! Бензема в тени вырос в загнанного зверя,жаждующего крови, в человека рождающего гол,уважуха!!!
STVA 1
STVA 1 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 15:29
Про универсализм совершенно согласен. Просто сижу на сутках. И некогда было расписывать. И ещё Бенз совершенно не эгоистичный игрок.
Incredulous
Incredulous ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 14:52
Абсолютно согласен. Добавлю лишь, что Бензема ещё был более универсальный игрок, он мог играть одинаково хорошо и чистую девятку, и ложную девятку, а при Роналду очень часто выполнял роль десятки, выдавая тонкие и креативные передачи на португальца. У Мбапее возможно тоже есть этот универсализм, потому как мы не раз видели его отличные голевые передачи, просто из-за многолетней работы чисто на левом фланге, он машинально всё делает как левый вингер.
xksay3ppmj4n
xksay3ppmj4n
вчера в 13:33
Будут играть без центрального нападающего.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:26
Не знаю но по мне Бензема это трудяга и пахарь, который мог и в запасе сидеть, но потом выйти на 10-15 минут и рвать и метать. Бенз более командный игрок, нежели Мбаппе. Он это доказал находясь в тени Рона. В общем характеры разные.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:08
Бензема плохого не посоветует .
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