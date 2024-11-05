Бензема дал совет Мбаппе в «Реале»

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема высказался о трудностях, с которыми сталкивается форвард Килиан Мбаппе в «Реале».
Проблема для меня в том, что Мбаппе не является центральным нападающим. Каждый раз, когда он играет за сборную Франции в качестве «девятки», он не хорош, это не его позиция. [Сложность возникает] потому, что слева есть ещё один футболист его уровня.
Вини [Винисиус — прим.ред.] нельзя поставить справа или в качестве центрального нападающего. Где он приносит пользу, так это слева. Посмотрим, как сделает Анчелотти.
Ему [Мбаппе] не нужно опускать руки. В «Реале» очень много давления, это не ПСЖ. Мбаппе должен вбить себе в голову, что он должен быть «девяткой» и забыть о левом фланге. Он был очень хорош на этой позиции, но теперь он должен быть хорош и в других местах.