Бензема дал совет Мбаппе в «Реале»

Нападающий «Аль-Иттихада» высказался о трудностях, с которыми сталкивается форвард в «Реале».

Проблема для меня в том, что Мбаппе не является центральным нападающим. Каждый раз, когда он играет за сборную Франции в качестве «девятки», он не хорош, это не его позиция. [Сложность возникает] потому, что слева есть ещё один футболист его уровня.

Вини [Винисиус — прим.ред.] нельзя поставить справа или в качестве центрального нападающего. Где он приносит пользу, так это слева. Посмотрим, как сделает Анчелотти.