Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнение

Гуллит высказался об американских владельцах футбольных клубов

вчера, 19:43

Экс-игрок сборной Нидерландов Руд Гуллит поделился мнением об американских владельцах футбольных клубов.

Берлускони был одним из лучших президентов, которых я мог встретить. Каждую неделю он приходил на тренировки, разговаривал с нами, был харизматичен. Он проделал невероятную работу. Здорово, что у меня был такой президент, как он.

Полагаю, нынешний глава «Реала» [Флорентино Перес] обладает похожим характером. Важно иметь руководящую фигуру, которая любит клуб, у которой есть это чувство, поскольку точно знает, что нужно делать, и передает эту страсть команде. Это их общая черта.

Сейчас команды зачастую принадлежат иностранцам-американцам, которые покупают клубы, чтобы заработать деньги, а не из-за истории. Поэтому иногда трудно испытывать это чувство. Неслучайно в лучших клубах есть такая фигура, человек, который любит клуб и знаком с его историей.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гуллит Руд
Перевод с marca.com
«После капучино я сделаю выбор». Энрике — о вратаре на матч с «Атлетико»
Вчера, 17:47
Бензема дал совет Мбаппе в «Реале»
Вчера, 13:00
Слот отреагировал на публикацию Салаха в соцсети
Вчера, 11:33
Миранчук поделился впечатлениями от игры против Месси
Вчера, 09:59
Слот: «Сейчас нет оснований предполагать, что Салаха ждёт спад»
04 ноября
Мората: «Соцсети похожи на фондовый рынок»
04 ноября
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:52
Гуллит неправ.
Везде по разному, и что касается американцев, - тоже по разному. Вот к примеру в Ливерпуле хозяева (янки) - с головой; а в Челси и МЮ - бестолочи.
ssspartak
ssspartak
вчера в 20:49
вот из за таких покупок, средние игроки сейчас оцениваются как в своё время Бэкхем, Вьери, Верон и т.д.
adekvat
adekvat
вчера в 20:48
Америкосам нужны только деньги.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 20:30
Верно говорит!
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:27
Ну а че всё правильно он сказал
shur
shur
вчера в 20:18
...памянем синьора Сильвио добрым словом! Ведь был хорош во всём! Милан при нём расцвёл! А каким он слыл ловеласом! Светлая память!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 