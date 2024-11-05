Гуллит высказался об американских владельцах футбольных клубов

Экс-игрок сборной Нидерландов поделился мнением об американских владельцах футбольных клубов.

Берлускони был одним из лучших президентов, которых я мог встретить. Каждую неделю он приходил на тренировки, разговаривал с нами, был харизматичен. Он проделал невероятную работу. Здорово, что у меня был такой президент, как он.

Полагаю, нынешний глава «Реала» [Флорентино Перес] обладает похожим характером. Важно иметь руководящую фигуру, которая любит клуб, у которой есть это чувство, поскольку точно знает, что нужно делать, и передает эту страсть команде. Это их общая черта.

Сейчас команды зачастую принадлежат иностранцам-американцам, которые покупают клубы, чтобы заработать деньги, а не из-за истории. Поэтому иногда трудно испытывать это чувство. Неслучайно в лучших клубах есть такая фигура, человек, который любит клуб и знаком с его историей.