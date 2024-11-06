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Тошич считает, что уровень футбола в России упал после чемпионата мира-2018

вчера, 11:14

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич выразил мнение об уровне российского футбола.

Футбол в России поднимался до чемпионата мира 2018 года. После уровень упал. Когда начались события 2022 года, лига стала далеко не так очень привлекательна для футболистов из Германии, Испании, Италии, как было раньше. Сейчас РПЛ тоже сильный чемпионат, но в моё время был сильнее. Надеюсь, что скоро всё это закончится и российские клубы снова смогут играть в еврокубках. Тогда и чемпионат станет сильнее, и другим футболистам будет намного интереснее приезжать сюда.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:59
да подожди , друг мой!....а как ты определил уровень футбола?))))...вот я ..смотрю игру..к примеру...Барселона-Рубин.....Рубин-два раза (за матч) переходит центр поля и забивает два гола!...и выигрывает!..что скажешь?)))))
sihafazatron
sihafazatron ответ альсато (раскрыть)
вчера в 12:32
По уровню футбола.
За адекватность
За адекватность
вчера в 12:05
"лига стала далеко не так очень привлекательна для футболистов из Германии, Испании, Италии, как было раньше." Сказки Венского леса, ну или если угодно попытка натянуть сову на глобус. Очереди стояли из футболистов "Баварий", "Барселон" и прочих "Манчестеров", изнывающих от желания поиграть за "Краснодар", "Спартак", "Зенит" и иже с ними. Постоять, так сказать, за честь России-матушки в ЕК. Что тогда, что сейчас привлекательность заключалась исключительно числом нулей в контракте. Много футболистов-легионеров из наших клубов благодаря играм в ЕК проторили дорогу в топ-чемпионаты Европы? Приезжали, а потом по большей части по принципу кота из известного мультфильма, "не были мы не на каком Таити, нас и здесь неплохо кормят". Еще до событий 2022 года последние сезоны в ЕК ушли в крутое пике, влетая кому не попадя. Единственным критерием оценки уровня чемпионата который мне известен, является ТК УЕФА. Так как наши клубы там не играют, то и оценить уровень не представляется возможным. Хотя по последним сезонам в ЕК было видно, что уровень печален. Когда будут играть в ЕК, если будут, тогда и можно будет давать оценку. Хотя безусловно участие в ЕК имело определенное значение для легионеров при переходе в клуб РПЛ. Извиняюсь за много букв. Как обычно личное субъективное мнение. На истину в последней инстанции не претендую..
альсато
альсато ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:53
)))...да где падаем то?..играть не играем, а Сборная как находилась в третьей десятке-так и находится!))))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:50
И все ниже и ниже падаем.....
альсато
альсато
вчера в 11:49
Чтобы сравнить свой уровень в футболе-нужно с кем то сыграть...а если не играем-то и сравнивать не с чем, и не с кем))))...слова Зорана можно расценивать, если бы я сказал: "а вот в наше время и деревья были выше и реки глубже")))))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:27, ред.
Не уверен я что РПЛ сейчас сильная лига. Вчера в кубке играли два середняка чемпионата и было видно что у команд просто нет идей в атаке, не только у мной горячо любимого Спартака, но и у Ростова тоже. Вот такой сейчас средний уровень РПЛ когда совсем дефицит свежих идей и вместо футбола зрители вынуждены наблюдать тягомотину с кучей брака и рандомных отскоков. Кому больше повезёт с отскоком и с судейством мы смотрим в большинстве игр, а не футбол. В сильной лиге смотреть даже матч середняков интересно потому что там есть какой то осмысленный футбол, какой то креатив всё равно. А у нас середняки упёрлись в оборону друг друга и не знают что с ней делать.
kazakoff
kazakoff
вчера в 11:27
В целом он прав, клубы не развиваются и нет опыта выступлений в Европе
Варимся в собственном соку так сказать
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:24
Не сказать, что Тошич сам был очень техничным футболистом...
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