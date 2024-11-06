Тошич считает, что уровень футбола в России упал после чемпионата мира-2018

Бывший полузащитник ЦСКА выразил мнение об уровне российского футбола.

Футбол в России поднимался до чемпионата мира 2018 года. После уровень упал. Когда начались события 2022 года, лига стала далеко не так очень привлекательна для футболистов из Германии, Испании, Италии, как было раньше. Сейчас РПЛ тоже сильный чемпионат, но в моё время был сильнее. Надеюсь, что скоро всё это закончится и российские клубы снова смогут играть в еврокубках. Тогда и чемпионат станет сильнее, и другим футболистам будет намного интереснее приезжать сюда.