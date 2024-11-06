Аморим о переходе в МЮ: «Будет очень весело, я готов к вызову»

Главный тренер «Спортинга» высказался о предстоящем переходе в «Манчестер Юнайтед».

Специалист приступит к работе в английском клубе 11 ноября.

Когда я приеду в Премьер-Лигу, это будет другой мир, другое давление. Будет весело, очень весело, и я готов к вызову.