Аморим о переходе в МЮ: «Будет очень весело, я готов к вызову»

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим высказался о предстоящем переходе в «Манчестер Юнайтед».
Специалист приступит к работе в английском клубе 11 ноября.
Когда я приеду в Премьер-Лигу, это будет другой мир, другое давление. Будет весело, очень весело, и я готов к вызову.
Он не сможет изменить мю
Мю проклятый клуб
Он не сможет изменить мю
Мю проклятый клуб
Хотя и там надо проявить себя,Леонид Викторович и смеятся умеет и
2 место в Китае взял ,это в стране с населением 1,4 миллиарда ...!
Ни хао!!!
Хотя и там надо проявить себя,Леонид Викторович и смеятся умеет и
2 место в Китае взял ,это в стране с населением 1,4 миллиарда ...!
Ни хао!!!
Особенно если подход будет как у Бьелсы
Особенно если подход будет как у Бьелсы
как угодно будет, только не весело !
как угодно будет, только не весело !