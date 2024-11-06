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Аморим о переходе в МЮ: «Будет очень весело, я готов к вызову»

вчера, 10:35

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим высказался о предстоящем переходе в «Манчестер Юнайтед».

Специалист приступит к работе в английском клубе 11 ноября.

Когда я приеду в Премьер-Лигу, это будет другой мир, другое давление. Будет весело, очень весело, и я готов к вызову.

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Все комментарии
Анри 47
Анри 47 ответ Анри 47 (раскрыть)
вчера в 16:34
Надо вызывать экзорциста чтобы очистить мю
Анри 47
Анри 47
вчера в 16:33
Заранее
Он не сможет изменить мю
Мю проклятый клуб
shur
shur ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 16:17
" Будет весело, очень весело, и я готов к вызову". Это тебе в КВН!
Хотя и там надо проявить себя,Леонид Викторович и смеятся умеет и
2 место в Китае взял ,это в стране с населением 1,4 миллиарда ...!
Ни хао!!!
YNWA
YNWA
вчера в 12:19
На счёт, что будет весело я не сомневаюсь!
kazakoff
kazakoff
вчера в 11:29
Дел полно у Аморима, но весело будет точно
Особенно если подход будет как у Бьелсы
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:24
Лишь бы не тенхаговщины. У Аморима много работы впереди. Очистить команду от балласта. Добиться перехода Кварацхелия в Манчестер. Пробиться в топ-4 . И взять как минимум 3 кубка)))))))
adekvat
adekvat
вчера в 11:14
Весело было в Спортинге, в МЮ не до веселья будет.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:59
Он как будто едет на курорт отдохнуть)) Типа оторвусь там по полной юхууууу)))
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:59
Главное, чтобы, как соотечественник Андре Виллаш-Боаш не потух сразу после Порту в других командах.
112910415
112910415
вчера в 10:53
ну-у ...
как угодно будет, только не весело !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:53
По сути тренер почти ничего не теряет, приходя в большую команду. Заключит контракт, поканителится полгодика, и в случае, если ничего не получится, получит отступные за разорванный контракт и вернётся обратно в Португалию. Веселуха...
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:41
Рубен, какая "веселуха" может быть, трудно даже представить...)
galem72
galem72
вчера в 10:38
Ничего весёлого у Аморима в АПЛ не будет, по крайней мере с Юнайтед и его ленивыми травматичными бестолочами.
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