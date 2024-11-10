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ЦСКА в гостях обыграл «Крылья Советов»

вчера, 15:04
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Крылья Советов» проиграли ЦСКА (1:2) в матче 15-го тура РПЛ.

Первый гол в игре в дополнительное к первому тайму время забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев. На 60-й минуте полузащитник «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев сравнял счёт. На 84-й минуте Даниил Круговой снова вывел ЦСКА вперёд.

«Крылья Советов» идут на 12-м месте (12 очков), ЦСКА занимает 5-е место (27 очков).

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 17:28
Пока Николич будет строить игру через пешехода Пьянича эта тягомотина не кончиться.
isamsn
isamsn ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 17:17
Ну нверно так и есть. Но сегодня почти все армейцы безинициативно тягомотят на поле, за исключением Абоса)))
Сп62
Сп62
вчера в 17:15
Всё нормально. Для 5-6-го места ЦСКА игра соответствует. Думаю, что на финише Спартак и ЦСКА эти позиции оставят за собой.
cska1948
cska1948 ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 16:56
Да Пьянич пешком по полю ходит и тормозит ВСЕ атаки! Он на поле, это МИНУС один игрок в составе.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 16:53, ред.
Посмотрел сиё...
Вопрос детский и ... до безобразия простой. За что люди, которые сегодня позорились на поле, получают зарплату ? У этих блатных упырей все конечности на месте, а качество паса и скорости хуже, чем у паралимпийцев! Такое чувство, что дав им регбийный мяч, разницы особой не было бы.

P.S. После такого "светопреставления" возникает омерзение, отвращение и ... огромная досада, что в самой богатой стране Мира, такой убогий, безобразный футбол.
Beriner
Beriner
вчера в 16:26
Осинькина и его защитника Солдатенкова нужно гнать из Крыльев Советов со скоростью ветра.
isamsn
isamsn ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 16:19
Ну пока не часто косячит и иногда удачно рспасовывает.
Sergo_ural
Sergo_ural
вчера в 16:15
Вчера с сомнительным пенальти вытащили Локо, сегодня ЦСКА с сомнительным голом. Это уже системно.
s2z3fqf6wm2q
s2z3fqf6wm2q
вчера в 16:10
Как можно играть 13 против 10 и не выиграть? За цска играл и судья и Солдатенков из стана соперника. Еще раз убеждаешься, что ПОЛНОЕ ДНИЩЕ называет себя великой командой.
ABir
ABir
вчера в 16:09
КС точно не заслуживал поражения, играл не хуже, а даже более инициативно , чем ЦСКА. Но сработало правило, не забиваешь ты, забивают тебе. Не в коем случае нельзя менять сейчас Осинькина, поражение точно не его.
blitz
blitz
вчера в 16:07, ред.
Тяжёлый получился матч. Играли плохо, вся команда еле передвигается по полю, передачи просто ужас.Что не пас то чужому игроку. В общем победили чудом благодаря Игорю, два Его сейва спасли от поражения и помогли победить.
112910415
112910415
вчера в 15:57
вот если бы не Акинфеев ...
5mx9uygh763a
5mx9uygh763a
вчера в 15:55
ЦСКА — настоящие чемпионы! Их игра была безупречной, а победа над «Крыльями Советов» — ещё одним доказательством их превосходства.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 15:52
Наконец то ЦСКА стало забивать и забило аж 3 гола (Дивеева с дублем )))
Тяжело даются голы ЦСКА. Акинфеев спаситель
Хиромант
Хиромант ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 15:48
- Ну в первой лиге тоже есть московские команды. Надо же им место "забронировать"... Факел и Крылья - на дно... Москву - в "вышку"... Ясно же - как Божий День!
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 15:41
Игра бестолковая с обеих сторон!Второй наш гол засчитали ошибочно-Круговой,с большой вероятностью,локтем толкнул защитника.Продолжается "проклятье Динамо"!После феерической победы над друзьями-вообще никакой игры!
Red blu
Red blu
вчера в 15:39
Ну что с победой имени Акинфеева.!
Игра забудется , три очка останутся
drug01
drug01
вчера в 15:34
Трудная победа ЦСКА!!!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:31
Три очка есть, но вопросов по игре очень много....
Борис2876
Борис2876
вчера в 15:24
Оборона худо бедно справляется, но игры и мысли, что хочет тренер не видно.
баск
баск
вчера в 15:20
Видел второй тайм- Крылья выглядели довольно живенько, особенно на фоне крупных неприятностей, свалившихся на них в последнее время.

Однако, пенять им сегодня не на кого.
Эпизод на 83' с участием Сергеева и Шитова делает их обоих персонажами поговорки "два 56а это сила".

Если уж такие не забивать..
Соответственно, армейских с победой, тем более что Николич только строит свою команду, будет она хороша или плоха- судить, по-моему, рано
Capral
Capral
вчера в 15:18
По 1-му тайму, Акинфеев заслужил критику, но по тайму 2-му, стал героем матча!!! А если по игре, то это не футбол и прежде всего от ЦСКА. Это даже не бей беги. Как обычно- авантюрный футбол Осинькина оставлял сопернику много свободного пространства, но армейцы, перспективные контры превращали в позиционный провал, а это- вопросы к тренеру. Потери армейцев существенны и они героически их преодолевали, но в построении игры- это полное безобразие, а об обороне и говорить не хочется- просто космическая дыра!!!

Самара играла старательно, старалась максимально убыстрять игру, но получалось не очень качественно, да и суеты было много, при лишних перепасовках... Надо признать, оборона ЦСКА делала всё возможное для взятия собственных ворот и даже больше, но как принято говорить- на последнем рубеже вставал вратарь. Могли и должны были забивать самарцы, но не случилось.

А вот армейцы забили дважды. Не буду обсуждать второй гол ЦСКА- правильно он был забит или нет, но по игре ,конечно, Крылья были ближе к победе, чем гости. Но повторюсь еще раз- футбол с обеих сторон- безобразный и примитивный. И если, у Самары, хоть иногда, симпатичные ходы просматривались, то игра ЦСКА- это омерзение и прежде всего тренерское!!!

А пока- ЦСКА с победой!!! Не скрою- болел за армейцев!!!
cska1948
cska1948 ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 15:16
А Пьянич чем луче этих?
За адекватность
За адекватность
вчера в 15:15
Нет-нет, а футбольная мудрость про то, что "не забиваешь ты, забивают тебе" срабатывает. Просто убойный момент упускает Самара и практически тут же получите распишитесь, доставайте мяч из своих ворот. И все это при том, что "КС" играли как минимум не хуже. Но видимо как вещал Уильям наш Шекспир: "Подгнило что-то в Датском государстве". Ну и как не отметить Акинфеева, поляну ему накрыть должны после матча. В общем болельщиков "ЦСКА" с победой, ну а болельщикам "КС" надежды и терпения. Как-то так с моей колокольни.
cska1948
cska1948
вчера в 15:15
ЦСКА в гостях обыграл «Крылья Советов»
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Это не ЦСКА обыграл КС, а Акинфеев не дал Николичу сдать игру Крыльям.
sihafazatron
sihafazatron ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 15:14
Сегодня забил же))
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:13
Крылья Советов ждёт пердив. Кстати, как себя чувствует возвращенец Сергеев? Он еще недавно рассуждал о своём участии в гонке бомбардиров. Вот в первой лиге пусть забивает. В РПЛ у него получается плохо.
isamsn
isamsn
вчера в 15:12
К сожалению Николич упорно делает ставку на Гуарирапу и Койту.
Alean
Alean
вчера в 15:09
Борьба за 5-6 место продолжается...
Сп62
Сп62
вчера в 15:09
Крылья решили потопить окончательно. Все против них, даже ВАР.
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