ЦСКА в гостях обыграл «Крылья Советов»

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вчера, 15:04

«Крылья Советов» проиграли ЦСКА (1:2) в матче 15-го тура РПЛ .

Первый гол в игре в дополнительное к первому тайму время забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев. На 60-й минуте полузащитник «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев сравнял счёт. На 84-й минуте Даниил Круговой снова вывел ЦСКА вперёд.