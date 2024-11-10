ЦСКА в гостях обыграл «Крылья Советов»

«Крылья Советов» проиграли ЦСКА (1:2) в матче 15-го тура РПЛ.
Первый гол в игре в дополнительное к первому тайму время забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев. На 60-й минуте полузащитник «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев сравнял счёт. На 84-й минуте Даниил Круговой снова вывел ЦСКА вперёд.
«Крылья Советов» идут на 12-м месте (12 очков), ЦСКА занимает 5-е место (27 очков).
Самара играла старательно, старалась максимально убыстрять игру, но получалось не очень качественно, да и суеты было много, при лишних перепасовках... Надо признать, оборона ЦСКА делала всё возможное для взятия собственных ворот и даже больше, но как принято говорить- на последнем рубеже вставал вратарь. Могли и должны были забивать самарцы, но не случилось.
А вот армейцы забили дважды. Не буду обсуждать второй гол ЦСКА- правильно он был забит или нет, но по игре ,конечно, Крылья были ближе к победе, чем гости. Но повторюсь еще раз- футбол с обеих сторон- безобразный и примитивный. И если, у Самары, хоть иногда, симпатичные ходы просматривались, то игра ЦСКА- это омерзение и прежде всего тренерское!!!
А пока- ЦСКА с победой!!! Не скрою- болел за армейцев!!!
Самара играла старательно, старалась максимально убыстрять игру, но получалось не очень качественно, да и суеты было много, при лишних перепасовках... Надо признать, оборона ЦСКА делала всё возможное для взятия собственных ворот и даже больше, но как принято говорить- на последнем рубеже вставал вратарь. Могли и должны были забивать самарцы, но не случилось.
А вот армейцы забили дважды. Не буду обсуждать второй гол ЦСКА- правильно он был забит или нет, но по игре ,конечно, Крылья были ближе к победе, чем гости. Но повторюсь еще раз- футбол с обеих сторон- безобразный и примитивный. И если, у Самары, хоть иногда, симпатичные ходы просматривались, то игра ЦСКА- это омерзение и прежде всего тренерское!!!
А пока- ЦСКА с победой!!! Не скрою- болел за армейцев!!!