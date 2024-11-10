Голевой пас Миранчука помог «Атланте» обыграть «Интер Майами»

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вчера, 08:14

«Атланта Юнайтед» переиграла «Интер Майами» в гостевом матче 1/8 финала МЛС (3:2).

На 17-й минуте матча счёт открыл парагвайский хавбек хозяев Матиас Рохас. На 19-й минуте счёт сравняли гости усилиями сенегальца Джамала Тьяре. На 21-й минуте сенегальский форвард оформил дубль, забив с передачи российского хавбека Алексея Миранчука. Во втором тайме на 65-й минуте аргентинский нападающий «цапель» Лионель Месси сделал счёт 2:2. На 76-й минуте встречи польский хавбек гостей Бартош Слиш вывел «Атланту» вперёд.