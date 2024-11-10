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Голевой пас Миранчука помог «Атланте» обыграть «Интер Майами»

вчера, 08:14
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами2 : 3Логотип футбольный клуб Атланта ЮнайтедАтланта ЮнайтедМатч завершен

«Атланта Юнайтед» переиграла «Интер Майами» в гостевом матче 1/8 финала МЛС (3:2).

На 17-й минуте матча счёт открыл парагвайский хавбек хозяев Матиас Рохас. На 19-й минуте счёт сравняли гости усилиями сенегальца Джамала Тьяре. На 21-й минуте сенегальский форвард оформил дубль, забив с передачи российского хавбека Алексея Миранчука. Во втором тайме на 65-й минуте аргентинский нападающий «цапель» Лионель Месси сделал счёт 2:2. На 76-й минуте встречи польский хавбек гостей Бартош Слиш вывел «Атланту» вперёд.

Таким образом, по итогам трёх встреч в четвертьфинал плей-офф МЛС вышла «Атланта Юнайтед». Напомним, в первой игре победу одержали «цапли» (2:1). Ответный матч остался за «Атлантой» (2:1).

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Все комментарии
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 19:00
судя по частоте информации по обыгрыванию Интера из Майами это уже легендарный сериал
амурец
амурец
вчера в 16:10
Вот и оказалось, что даже в любительской лиге без помощи судей Месси НОЛЬ
Per4ick
Per4ick ответ Little Caprice (раскрыть)
вчера в 14:57, ред.
так Месси всегда тянули, последние его успехи связаны именно с окружением. Аргентина тянули судьи и мартинесы, ди мария. но вся слава досталось ему только из за имени, потому что его дядьки в пиджаках с верху котирует выше. пиар должен работать. Интер Майями теперь тоже самое, пока его не было Интер побеждал соперников и проиграл только один раз в чемпионате, перетащили по его прихоти его друзей и тренера ручного, пока он лечился они сделали всю грязную работу. вон Барса без него разрывает когда пришел вновь нормальный президент и тренер. а говорили что середняком станет, но нет Барса как была сильная так и осталась так же как и сборная, а он как паразит , как пиявка засела в одном месте и разрушила все, из за своего мания величия, думая что он пуп земли. или реально он думает что после всех подарков он станет от этого более великим? нет не станет, ну а все остальное вскроется после окончание карьеры, не сотвори себе кумиров это называется
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:43
"Майами" и Месси хотели выиграть. Это было заметно по запредельному настрою всех игроков, в том числе и их лидера. Я только успевал головой поворачивать то в сторону одних ворот, то в сторону других - настолько шла быстрая вертикальная игра. Но вот как в жизни бывает: не шли мячи в ворота "Атланты", хоть убей, а контратаки команды Миранчука оказались более действенными.
Не сомневаюсь, что Месси и Ко хотели выиграть, но в жизни вообще и футболе в частности, кроме хотелок, нужно ещё и везение. На этот раз больше повезло "Аталанте".
Шуnя771
Шуnя771 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 12:40
Приветствую!

На то он и "Хитрый лис", чтобы рубить по 14 тыщщщ.
Мну рад что ресурс Вам понравился....)
Удачи!
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 12:30
Пока Месси лечился и отдыхал - Интер выиграл регулярку. Когда Месси вернулся на поле - бездарный вылет в первом раунде плейофф. Вот такой вот заход в Лигу Фермеров получился :)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:20, ред.
Жаль только одно результативное действие....
С такими слабыми командами как Майами только статистику и улучшать...
Следующие соперники не будут столь легко проходимы...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 11:45
П теперь представьте себе, что за уровень у МЛС, если даже Миранчук там является звездой 🤔🤦🏻‍♂️
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:21
Молодцы 🔥
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:19
Ну, что Атланта, - пора брать Кубок МЛС?)))
shur
shur
вчера в 10:06
...только не требуйте в зад Золотые Мячи, всё равно не отдаст...!!!
Agamaga_05
Agamaga_05
вчера в 09:59
Порадуемся за Алексея, он внёс вклад в победу.
Пожелаем ему удачи в турнире!

Месси насытился всеми титулами, в том числе и индивидуальными!
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 09:51
Это не 9 поражений подряд, как у хваленного криша
112910415
112910415
вчера в 09:50
слишком неровный состав у Интер Майами, слишком !
амурец
амурец
вчера в 09:49
Только в МЛС начались серьезные игры Месси тут же выпнули
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:37
Месси как всегда прролетел в кубке
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:34
МЛС это уровень Миранчука. И то. Не скажу, что это плохо, но мог бы и лучше играть
lotsman
lotsman
вчера в 09:27
Молодец Алексей. Продолжает прогрессировать в команде.
Karkaz
Karkaz
вчера в 09:21
Хвалёный Месси в пролете) Один раз выиграл там что то на новичка, все хватит)
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:01
Ну всё, сейчас Алексея Миранчука опять в звезды запишут... Как же, команду самого Месси победил. Есть один плюс во всем этом - теперь аргентинца точно не станут номинировать на очередной Золотой Мяч.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:56
Атланта с победой,выбили Интер,да еще на чужом поле.Миранчук молодец,поучавствовал в этой победе!!!
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 08:45
Сезон для Майами закончен. Двоякое мнение о сезоне. С одной стороны сезон можно считать успешным, ведь в прошлом сезоне они были на дне таблицы, а сейчас выиграли регулярный чемпионат и установили рекорд МЛС по набранным очкам. С другой стороны - вылететь из первой стадии плей-офф от 9-й команды это позор.

Кстати, все лидеры нынешнего сезона МЛС и чемпион прошлого сезона тоже вылетели. Чемпионом станет какой-то середняк. Такой формат МЛС. Можно весь сезон разрывать, но стоит проиграть один матч в плей-офф и ты вылетаешь.
grtfjg59pqcn
grtfjg59pqcn
вчера в 08:39
Алексей красавец, всё таки обошёл Месси и компанию
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 08:37
Бывает и такое.. ☝️
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 08:34, ред.
Глянул обзор. У Майами вратарь пропустил всё, что можно, у Атланты наоборот отбивал все мячи. Майами нанес 10 ударов в створ и забил 2 гола, Атланта нанесла 4 удара в створ и 3 гола. Как можно рассчитывать на большее, когда защита и вратарь полные нули? Выезжать на Месси и Суаресе вечно нельзя.

Атланта справедливо прошла дальше. Они были лучше. Выиграли как команда, где защита и нападение были на высоте. Поздравляю Миранчука с голевым пасом.

В принципе, так и думал, что Атланта победит, поэтому поставил на них. Коэффициент был 1 к 7, выигрыш 14 100 очков на Сокккере.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:16
Молодцы Миранчуки, выбили Месси))
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