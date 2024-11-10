Голевой пас Миранчука помог «Атланте» обыграть «Интер Майами»

«Атланта Юнайтед» переиграла «Интер Майами» в гостевом матче 1/8 финала МЛС (3:2).
На 17-й минуте матча счёт открыл парагвайский хавбек хозяев Матиас Рохас. На 19-й минуте счёт сравняли гости усилиями сенегальца Джамала Тьяре. На 21-й минуте сенегальский форвард оформил дубль, забив с передачи российского хавбека Алексея Миранчука. Во втором тайме на 65-й минуте аргентинский нападающий «цапель» Лионель Месси сделал счёт 2:2. На 76-й минуте встречи польский хавбек гостей Бартош Слиш вывел «Атланту» вперёд.
Таким образом, по итогам трёх встреч в четвертьфинал плей-офф МЛС вышла «Атланта Юнайтед». Напомним, в первой игре победу одержали «цапли» (2:1). Ответный матч остался за «Атлантой» (2:1).
Атланта справедливо прошла дальше. Они были лучше. Выиграли как команда, где защита и нападение были на высоте. Поздравляю Миранчука с голевым пасом.
В принципе, так и думал, что Атланта победит, поэтому поставил на них. Коэффициент был 1 к 7, выигрыш 14 100 очков на Сокккере.
Атланта справедливо прошла дальше. Они были лучше. Выиграли как команда, где защита и нападение были на высоте. Поздравляю Миранчука с голевым пасом.
В принципе, так и думал, что Атланта победит, поэтому поставил на них. Коэффициент был 1 к 7, выигрыш 14 100 очков на Сокккере.
Кстати, все лидеры нынешнего сезона МЛС и чемпион прошлого сезона тоже вылетели. Чемпионом станет какой-то середняк. Такой формат МЛС. Можно весь сезон разрывать, но стоит проиграть один матч в плей-офф и ты вылетаешь.
Кстати, все лидеры нынешнего сезона МЛС и чемпион прошлого сезона тоже вылетели. Чемпионом станет какой-то середняк. Такой формат МЛС. Можно весь сезон разрывать, но стоит проиграть один матч в плей-офф и ты вылетаешь.
Не сомневаюсь, что Месси и Ко хотели выиграть, но в жизни вообще и футболе в частности, кроме хотелок, нужно ещё и везение. На этот раз больше повезло "Аталанте".
Не сомневаюсь, что Месси и Ко хотели выиграть, но в жизни вообще и футболе в частности, кроме хотелок, нужно ещё и везение. На этот раз больше повезло "Аталанте".