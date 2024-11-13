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«Реалу» интересен Боскальи из ПСВ в случае неудачи с Та

вчера, 23:48

Мадридский «Реал» рассчитывает на трансфер Джонатана Та, который не планирует продлевать истекающий летом контракт с «Байером».

Однако агент игрока Пини Захави ведет переговоры сразу с несколькими командами, поэтому «Реал» готовит запасной вариант.

По данным источника, в качестве плана Б клуб рассматривает 26-летнего защитника ПСВ Оливье Боскальи.

Утверждается, что мадридцы уже несколько лет следят за игроком, который ранее играл за сборную Франции до 21 года. Действующий контракт футболиста с нидерландским клубом рассчитан до конца сезона.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 00:15
И не один...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:10
Защитник им кровь из носу нужен
kazakoff
kazakoff
сегодня в 00:03
Начали метаться когда припёрло, с ними сейчас всех связывать будут
А подпишут ли кого?!
Гость
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