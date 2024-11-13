«Реалу» интересен Боскальи из ПСВ в случае неудачи с Та

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вчера, 23:48

Мадридский «Реал» рассчитывает на трансфер , который не планирует продлевать истекающий летом контракт с «Байером».

Однако агент игрока Пини Захави ведет переговоры сразу с несколькими командами, поэтому «Реал» готовит запасной вариант.

По данным источника, в качестве плана Б клуб рассматривает 26-летнего защитника ПСВ .

Утверждается, что мадридцы уже несколько лет следят за игроком, который ранее играл за сборную Франции до 21 года. Действующий контракт футболиста с нидерландским клубом рассчитан до конца сезона.