«Реалу» интересен Боскальи из ПСВ в случае неудачи с Та

Мадридский «Реал» рассчитывает на трансфер Джонатана Та, который не планирует продлевать истекающий летом контракт с «Байером».
Однако агент игрока Пини Захави ведет переговоры сразу с несколькими командами, поэтому «Реал» готовит запасной вариант.
По данным источника, в качестве плана Б клуб рассматривает 26-летнего защитника ПСВ Оливье Боскальи.
Утверждается, что мадридцы уже несколько лет следят за игроком, который ранее играл за сборную Франции до 21 года. Действующий контракт футболиста с нидерландским клубом рассчитан до конца сезона.
А подпишут ли кого?!
А подпишут ли кого?!