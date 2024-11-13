Одноклубник Роналду может перейти в команду Моуриньо

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Талиска может перебраться в чемпионат Турции.
Как сообщается, «Фенербахче» ведёт переговоры о трансфере бразильца в январе. Потенциальная сумма перехода может составить 10 млн евро.
Нападающий саудовского «Аль-Насра» Талиска может перебраться в чемпионат Турции.
Как сообщается, «Фенербахче» ведёт переговоры о трансфере бразильца в январе. Потенциальная сумма перехода может составить 10 млн евро.
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