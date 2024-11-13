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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиТурция. Супер-Лига 2024/2025

Одноклубник Роналду может перейти в команду Моуриньо

вчера, 20:06

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Талиска может перебраться в чемпионат Турции.

Как сообщается, «Фенербахче» ведёт переговоры о трансфере бразильца в январе. Потенциальная сумма перехода может составить 10 млн евро.

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12 ноября
Все комментарии
Варвар7
Варвар7 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:15
У Фати на данный момент травма. Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1393219/fati-ansu-barselona 13.11.2024
Возможно просматривают альтернативные варианты...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:48
А как же Фати?
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:40
Талиска и сам по себе самостоятельный футболист , игрок и не важно с кем он был одноклубником и в какую команду переходит...)
Гость
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