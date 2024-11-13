Флик заинтересован в трансфере Джонатана Та летом

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вчера, 19:20

Действующий контракт защитника с «Байером» закончится летом 2025 года. Ранее игрок заявил, что не планирует продлевать соглашение.

Клуб потребует 15 миллионов в случае продажи футболиста в январе. Трансфер игрока рассматривает «Реал», в ближайшие недели руководство оценит возможность его перехода зимой или летом.

В настоящее время Та ведет переговоры с «Баварией» и «Барселоной». Мюнхенцы уже пытались подписать его летом, но не смогли достичь соглашения с «Байером». Тем временем , который знает игрока по работе в сборной Германии, пытается убедить его подписать контракт с каталонским клубом.

Он считает его подходящим вариантом для своего стиля игры и будет не против, если тот сможет перейти бесплатно, учитывая, что летом кто-то из игроков обороны «Барсы» может уйти.

По данным источника, Та уже решил, что не хочет играть в Серии А, и отклонил предложения от «Ювентуса» и «Интера».