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Дмитрий Комбаров провёл переговоры со «Спартаком» о продлении контракта

вчера, 10:22

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Комбаров рассказал о переговорах с клубом о продлении контракта.

По поводу продления соглашения посмотрим. Переговоры были, но пока без огласки.

Получился интересный сезон. К сожалению, в начале второго круга мы немного забуксовали, и ряд поражений не дал нам возможность побороться за чемпионство. Мне был интересен конкретно тренировочный процесс, как все выстроено у нас в команде, как все для нее сделано. От нас только требуется тренировать, собирать команду, воспитывать молодых футболистов, что мы стараемся делать. Что касается уровня воспитанников «Спартака», то, наверное, ожидал немного большего от них, поэтому надеюсь, что будем работать дальше с ними.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 21:07
Наверное руководству Спартака надо, чтобы Комбаров не просто наслаждался тренировочным процессом, но и показывал результаты подготовки качественной молодежи для основной команды.
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:23
Дай Бог всё сложится Хорошо!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:41, ред.
Често не слежу за молодёжкой, но охотно верю словам Комбарова что как то большего ждёшь от нашей молодёжи, ну вот заметил отголоски утраченной академии и непонимания руководства во что надо силы и деньги реально вкладывать чтобы построить снова великий Спартак. Отголоски деградации всего менеджмента Лукойла. Как и сам тренер Комбаров. Но в Спартаке всё ещё цепляются к красивым обёрткам и фамилиям бывших звёзд футбола. Станкович, Комбаров, прослеживается тенденция, весьма безграмотная в футбольном плане, зато весьма понятная и конкретная в маркетинговом.
6a2su7dhncqa
6a2su7dhncqa
вчера в 11:51
Неплохо себя зарекомендовал, может оставят
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:20, ред.
Это решать руководству а не комбарову. Продлять или нет. Он может только свои пожелания высказать
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:56
По поводу продления соглашения посмотрим...
Что означают эти слова? Комбаров хочет сказать, что он будет думать или собирается выдвигаться какие-то дополнительные условия? Это не тот случай... Другое дело, может Спартак не предлагал ничего Дмитрию...
rtykq36g2e2j
rtykq36g2e2j
вчера в 10:37
Ну если прибавки к зарплате не запросил, то останется.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:31
Как понравится его работа руководству.
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