Дмитрий Комбаров провёл переговоры со «Спартаком» о продлении контракта

Главный тренер «Спартака-2» рассказал о переговорах с клубом о продлении контракта.

По поводу продления соглашения посмотрим. Переговоры были, но пока без огласки.

Получился интересный сезон. К сожалению, в начале второго круга мы немного забуксовали, и ряд поражений не дал нам возможность побороться за чемпионство. Мне был интересен конкретно тренировочный процесс, как все выстроено у нас в команде, как все для нее сделано. От нас только требуется тренировать, собирать команду, воспитывать молодых футболистов, что мы стараемся делать. Что касается уровня воспитанников «Спартака», то, наверное, ожидал немного большего от них, поэтому надеюсь, что будем работать дальше с ними.