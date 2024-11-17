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«Это не медицинский отдел». Президент «Палмейраса» о подписании Неймара

вчера, 15:07

Президент «Палмейраса» Лейла Перейра исключила подписание нападающего «Аль-Хиляля» Неймара в 2025 году.

Отличный игрок, но он едет в «Сантос». Я не знаю, вам нужно спросить у «Сантоса», но не здесь, он не приедет. Я хочу инвестировать в кого-то, кто придет немедленно, кто придет завтра, если решит тренер. «Палмейрас» – это не медицинский отдел. Я не согласна с тем, что игрок, подписанный «Палмейрасом», не может играть сразу.

В начале ноября стало известно о мышечной травме футболиста, из-за которой он выбыл на 4-6 недель.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:33
допрыгался, так сказать, докатился
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:12
Пора бы уже Неймарчику успокоится и не метаться.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:52
Ней больше лечится гуляет , нежели играет
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:47
Опять у НЕймаренка больничный лист, да еще и хорошо оплачиваемый... на фиг он кому такой нужен.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:32
Неймар не нужен и Сантосу. Клуб, в котором играл сам Пеле, только что вернулся в высший дивизион бразильского футбола и ему нужно постоянно подтверждать свой высокий статус... Вместо этого великий Сантос хотят превратить в пункт персональной подготовки Неймара к Чемпионату Мира по футболу 2026 года. Зачем?
edmswh2dzf2u
edmswh2dzf2u
вчера в 15:12, ред.
Это как же по-идиотски себя надо было вести, чтобы в твоей родной стране, где десять лет назад тебя боготворили как футбольного идола нации, даже женщины теперь отбривали в столь резкой форме!
kha6rhcqxf7e
kha6rhcqxf7e
вчера в 15:09
С Неймаром желающих связываться мало
Гость
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