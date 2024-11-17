«Это не медицинский отдел». Президент «Палмейраса» о подписании Неймара

Президент «Палмейраса» Лейла Перейра исключила подписание нападающего «Аль-Хиляля» в 2025 году.

Отличный игрок, но он едет в «Сантос». Я не знаю, вам нужно спросить у «Сантоса», но не здесь, он не приедет. Я хочу инвестировать в кого-то, кто придет немедленно, кто придет завтра, если решит тренер. «Палмейрас» – это не медицинский отдел. Я не согласна с тем, что игрок, подписанный «Палмейрасом», не может играть сразу.