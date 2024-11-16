Саа: «Если Мбаппе покинет национальную команду, это будет катастрофой»

Экс-игрок сборной Франции Луи Саа высказался о положении нападающего «Реала» Килиана Мбаппе в стане «трёхцветных». Футболист из-за травмы пропустил матчи сборной Франции в октябре, а в ноябре главный тренер коллектива Дидье Дешам решил не вызывать исполнителя на игры команды.
Взаимоотношения Килиана Мбаппе и сборной Франции складываются довольно странно, в прошлом он боролся с федерацией и временами вел себя как политик. То, что происходит между ними, действительно огорчает, это как если бы Аргентина отвернулась от Лионеля Месси.
У Мбаппе есть проблемы с Дидье Дешамом, но ему нужен отдых. Трудности могут возникнуть, если он решит уйти из сборной в будущем.
Если Килиан Мбаппе покинет национальную команду, это будет катастрофой. Настолько это плохо. В определенный момент ему придется взять на себя ответственность и осознать, что он играет не так, как может, и не забивает столько голов, сколько может.
Теперь ему необходимо доказать, что люди ошибаются, и показать, что он именно тот игрок, которого подписал «Реал». Теперь все зависит от него, но на это потребуется время, ибо задача очень серьезна.
мере обсуждать эту тему! Бедняга Мбаппе, вроде взрослый мальчик,
но всё смешалось в доме Балконских, советы о переходе в Реал любящей матушки,трения ещё в составе ПСЖ, играть ни там где хочется в Реале, может ещё и скрытые терки с Дешамом по поводу Гризманна,кто то должен поддержать парня,определенно!!!
мере обсуждать эту тему! Бедняга Мбаппе, вроде взрослый мальчик,
но всё смешалось в доме Балконских, советы о переходе в Реал любящей матушки,трения ещё в составе ПСЖ, играть ни там где хочется в Реале, может ещё и скрытые терки с Дешамом по поводу Гризманна,кто то должен поддержать парня,определенно!!!
лучше бы играть начал как раньше, большие деньги испортили его.
а такие надежды подавал!
весь в своего кумира, тот тоже всех неугодных сразу пытается сплавить.
Гризманн так не постустил бы.
лучше бы играть начал как раньше, большие деньги испортили его.
а такие надежды подавал!
весь в своего кумира, тот тоже всех неугодных сразу пытается сплавить.
Гризманн так не постустил бы.