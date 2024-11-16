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Саа: «Если Мбаппе покинет национальную команду, это будет катастрофой»

вчера, 20:36

Экс-игрок сборной Франции Луи Саа высказался о положении нападающего «Реала» Килиана Мбаппе в стане «трёхцветных». Футболист из-за травмы пропустил матчи сборной Франции в октябре, а в ноябре главный тренер коллектива Дидье Дешам решил не вызывать исполнителя на игры команды.

Взаимоотношения Килиана Мбаппе и сборной Франции складываются довольно странно, в прошлом он боролся с федерацией и временами вел себя как политик. То, что происходит между ними, действительно огорчает, это как если бы Аргентина отвернулась от Лионеля Месси.

У Мбаппе есть проблемы с Дидье Дешамом, но ему нужен отдых. Трудности могут возникнуть, если он решит уйти из сборной в будущем.

Если Килиан Мбаппе покинет национальную команду, это будет катастрофой. Настолько это плохо. В определенный момент ему придется взять на себя ответственность и осознать, что он играет не так, как может, и не забивает столько голов, сколько может.

Теперь ему необходимо доказать, что люди ошибаются, и показать, что он именно тот игрок, которого подписал «Реал». Теперь все зависит от него, но на это потребуется время, ибо задача очень серьезна.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 01:17
Мбаппе конечно гений, но качество игры сборной не должно зависеть от одного игрока
pt38y8eged4r
pt38y8eged4r
сегодня в 00:58
Больше проблем от него
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:12
то ему Анчелотти не нравится, то Дешам.
лучше бы играть начал как раньше, большие деньги испортили его.
а такие надежды подавал!
весь в своего кумира, тот тоже всех неугодных сразу пытается сплавить.
Гризманн так не постустил бы.
shur
shur
вчера в 22:03, ред.
...больше двух говорят вслух, слишком много людей в курсе вещей,которые они по определению не должны знать или по крайней
мере обсуждать эту тему! Бедняга Мбаппе, вроде взрослый мальчик,
но всё смешалось в доме Балконских, советы о переходе в Реал любящей матушки,трения ещё в составе ПСЖ, играть ни там где хочется в Реале, может ещё и скрытые терки с Дешамом по поводу Гризманна,кто то должен поддержать парня,определенно!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:37
Ну из сборной его еще рано убирать.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:00
Может он вспомнил, что не француз вовсе и хочет за Африканцев побегать?)
Гость
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