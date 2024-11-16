Саа: «Если Мбаппе покинет национальную команду, это будет катастрофой»

Экс-игрок сборной Франции высказался о положении нападающего «Реала» в стане «трёхцветных». Футболист из-за травмы пропустил матчи сборной Франции в октябре, а в ноябре главный тренер коллектива Дидье Дешам решил не вызывать исполнителя на игры команды.

Взаимоотношения Килиана Мбаппе и сборной Франции складываются довольно странно, в прошлом он боролся с федерацией и временами вел себя как политик. То, что происходит между ними, действительно огорчает, это как если бы Аргентина отвернулась от Лионеля Месси.

У Мбаппе есть проблемы с Дидье Дешамом, но ему нужен отдых. Трудности могут возникнуть, если он решит уйти из сборной в будущем.

Если Килиан Мбаппе покинет национальную команду, это будет катастрофой. Настолько это плохо. В определенный момент ему придется взять на себя ответственность и осознать, что он играет не так, как может, и не забивает столько голов, сколько может.

Теперь ему необходимо доказать, что люди ошибаются, и показать, что он именно тот игрок, которого подписал «Реал». Теперь все зависит от него, но на это потребуется время, ибо задача очень серьезна.