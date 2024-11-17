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Кейн считает, что некоторые игроки могут в чём-то не согласиться с Тухелем

вчера, 12:22

Капитан сборной Англии Харри Кейн рассказал источнику о новом главном тренере национальной команды Томасе Тухеле, который приступит к работе с начала 2025 года.

Это было неожиданностью, когда об этом объявили. После того как он покинул «Баварию», я просто предполагал, что он вернётся в другой клуб. Я тесно сотрудничал с ним и знаю, насколько он хорош.

Я думаю, ему действительно нравится работать с английскими игроками. Думаю, ему нравится менталитет английских игроков.

Он действительно хороший мотиватор. А в тактическом плане он известен как один из лучших. Ему будет интересно, потому что он проведёт только 10-дневные сборы, а затем не увидит нас несколько месяцев.

Поговорив с ребятами, которые работали с ним в «Челси», они, похоже, хорошо с ним поладили. Он правильно находит баланс, немного подшучивая, но когда ты на поле, то полностью сосредоточен.

Он не будет уклоняться от конфронтации, если это будет необходимо. Я думаю, он будет очень прямолинейным в СМИ. Но он всегда будет защищать своих игроков.

Он довольно прямолинеен в том, как говорит, и, возможно, были некоторые игроки, которым это не нравилось или которые с этим не соглашались [в «Баварии»]. Вероятно, в марте появятся игроки, которые могут с чем-то не согласиться. Время покажет, но я с нетерпением жду воссоединения с ним.

[Его помощник, Энтони] Барри был очень хорош для меня в «Баварии». Это отличная возможность для него [Тухеля] сделать что-то особенное, что-то, чего никогда не делалось раньше. Я уверен, что он с нетерпением ждёт вызова.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 20:44
Главное его нету в Баварии!
shur
shur ответ 5688npk9g7z2 (раскрыть)
вчера в 19:41
...ну вылитый Сашка Кержаков :...Бил,бью и буду бить!!!
112910415
112910415
вчера в 17:43
собраться в коллектив и воду не мутить !
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:04
Не верю в саксов, не верю в тухлого ... Но будем посмотреть как говорится)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:41
Томас Тухель еще не начал работать в сборной, а у него уже появились первые проблемы, которые не связаны с игрой. Тут не обошлось без постороннего вмешательства... Кто-то же науськивает игроков против тренера. Мне кажется, Федерация Футбола должна вступиться за наставника... Как? Публично заявить о своей поддержке Тухеля и выдать черные метки зачинщикам бунта. А дальше все по схеме - пресса, телевидение, болельшики... Все должны кричать о пренебрежении отдельными игроками интересов национальной сборной. Бунт лучше подавить в зародыше...
Capral
Capral
вчера в 13:22
Ничего удивительного нет в том, что Кейн так Боготворит Тухеля, ведь именно Тухель требовал от руководства Баварии приглашения англичанина в Мюнхен и в течении полугода с нетерпением ждал его появления в клубе. И Кейн отблагодарил своего тренера, когда решительно встал в ряды тех, кто были против отставки Тухеля!!!

Мне неизвестна работа Тухеля в английских клубах, но сборная- это другой уровень, другой вызов. Но по личным наблюдениям, за год работы Томаса в Баварии могу сказать только одно- Тухель не умеет перестраиваться как тренер и это не только моё мнение, но и выводы немецких экспертов.

Да и коммуникабельность Тухеля, тоже под вопросом... Человек он- экспансивный, впечатлительный и не признающий иного мнения кроме своего. Понятно, что Кейн, чисто дипломатически и из личного Уважения к Тухелю всего не скажет, но проблемы в сборной, у Тухеля, конечно будут.

Будучи большим поклонником Тухеля и его футбола, хочу пожелать ему Удачи, поскорее забыть неудачный период в Баварии и добиться Успеха со сборной!!! А еще, пожелаю тренеру- большей гибкости в тренерских решениях и не забывать о том, что то, что ему прощали в Баварии, со сборной могут не простить... Вобщем, Удачи тебе Томас, и опровергни- все мои опасения!!!!!!!
5688npk9g7z2
5688npk9g7z2
вчера в 12:59
Кейн например явно не согласится выигрывать трофеи, скажет - не выигрывал, не выигрываю и не буду выигрывать, даже не уговаривайте!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:28, ред.
Немецкий мозг и плеть ... вкупе с английскими жеребцами должны наконец таки выдать нечто вразумительное на грядущем ЧМ в Штатах, - Челсаки не дадут соврать!
Гость
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