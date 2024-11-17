Кейн считает, что некоторые игроки могут в чём-то не согласиться с Тухелем

Капитан сборной Англии Харри Кейн рассказал источнику о новом главном тренере национальной команды Томасе Тухеле, который приступит к работе с начала 2025 года.
Это было неожиданностью, когда об этом объявили. После того как он покинул «Баварию», я просто предполагал, что он вернётся в другой клуб. Я тесно сотрудничал с ним и знаю, насколько он хорош.
Я думаю, ему действительно нравится работать с английскими игроками. Думаю, ему нравится менталитет английских игроков.
Он действительно хороший мотиватор. А в тактическом плане он известен как один из лучших. Ему будет интересно, потому что он проведёт только 10-дневные сборы, а затем не увидит нас несколько месяцев.
Поговорив с ребятами, которые работали с ним в «Челси», они, похоже, хорошо с ним поладили. Он правильно находит баланс, немного подшучивая, но когда ты на поле, то полностью сосредоточен.
Он не будет уклоняться от конфронтации, если это будет необходимо. Я думаю, он будет очень прямолинейным в СМИ. Но он всегда будет защищать своих игроков.
Он довольно прямолинеен в том, как говорит, и, возможно, были некоторые игроки, которым это не нравилось или которые с этим не соглашались [в «Баварии»]. Вероятно, в марте появятся игроки, которые могут с чем-то не согласиться. Время покажет, но я с нетерпением жду воссоединения с ним.
[Его помощник, Энтони] Барри был очень хорош для меня в «Баварии». Это отличная возможность для него [Тухеля] сделать что-то особенное, что-то, чего никогда не делалось раньше. Я уверен, что он с нетерпением ждёт вызова.
Мне неизвестна работа Тухеля в английских клубах, но сборная- это другой уровень, другой вызов. Но по личным наблюдениям, за год работы Томаса в Баварии могу сказать только одно- Тухель не умеет перестраиваться как тренер и это не только моё мнение, но и выводы немецких экспертов.
Да и коммуникабельность Тухеля, тоже под вопросом... Человек он- экспансивный, впечатлительный и не признающий иного мнения кроме своего. Понятно, что Кейн, чисто дипломатически и из личного Уважения к Тухелю всего не скажет, но проблемы в сборной, у Тухеля, конечно будут.
Будучи большим поклонником Тухеля и его футбола, хочу пожелать ему Удачи, поскорее забыть неудачный период в Баварии и добиться Успеха со сборной!!! А еще, пожелаю тренеру- большей гибкости в тренерских решениях и не забывать о том, что то, что ему прощали в Баварии, со сборной могут не простить... Вобщем, Удачи тебе Томас, и опровергни- все мои опасения!!!!!!!
Мне неизвестна работа Тухеля в английских клубах, но сборная- это другой уровень, другой вызов. Но по личным наблюдениям, за год работы Томаса в Баварии могу сказать только одно- Тухель не умеет перестраиваться как тренер и это не только моё мнение, но и выводы немецких экспертов.
Да и коммуникабельность Тухеля, тоже под вопросом... Человек он- экспансивный, впечатлительный и не признающий иного мнения кроме своего. Понятно, что Кейн, чисто дипломатически и из личного Уважения к Тухелю всего не скажет, но проблемы в сборной, у Тухеля, конечно будут.
Будучи большим поклонником Тухеля и его футбола, хочу пожелать ему Удачи, поскорее забыть неудачный период в Баварии и добиться Успеха со сборной!!! А еще, пожелаю тренеру- большей гибкости в тренерских решениях и не забывать о том, что то, что ему прощали в Баварии, со сборной могут не простить... Вобщем, Удачи тебе Томас, и опровергни- все мои опасения!!!!!!!