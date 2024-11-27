Карпин снова победил «Спартак». Москвичи отчаянно пытались спастись после выхода лидеров

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27 ноября 2024, 22:36

«Ростов» выбил фаворита из Пути РПЛ .

Хозяева поля выиграли от тактики «бей-беги»

Команда Карпина до перерыва была хитрее, чем «Спартак». Повели в два мяча, хотя у гостей Медины и Николсона тоже были подходы к воротам «Ростова». Но если вспомнить все моменты с бессмысленными перебросами мяча верхом, то вывод один. Карпин выиграл от примитивизации игры в первом тайме. А команда Станковича чувствовала себя в чужой тарелке из-за количества мелких пауз и нестройных переходов из обороны в атаку и возвращений.

«Спартак» поймали, когда хавбек Щетинин без проблем прошел к линии штрафной площади и отпасовал на открытого Голенкова. Форвард не промахнулся, ведь капитан москвичей Селихов не выставил ногу в сторону. А пятку голкипера мяч перескочил. А позже случился удачный отскок к защитнику Мелехину, и футбольный мир увидел редкостное явление – улыбку Карпина. Валерий Георгиевич понял, что его широкая тактика с резкими выпадами работает.

В фазе глубокой обороны «Ростов» выставлял пять игроков в линию, один из хавбеков опускался в защиту. Схема по ситуации превращалась в «5-4-1», что позволяло перекрывать карманы между игроками «Ростова». У «Спартака» в составе без нескольких ключевых исполнителей не пошла игра. Пруцев и Зорин сыграли неважно, Мангаша слева в атаке не было видно. Латерали тоже не сработали в высокой атаке, поэтому ничего у гостей не клеилось.

Станкович попытался заменами оживить «Спартак», сделал четыре изменения в перерыве матча. Но Карпин был готов к атакам сварливых москвичей. Чтобы перейти к серии пенальти, гостям нужно было забить ростовчанам три гола за второй тайм. Вышли Барко, Маркиньос, Умяров и Угальде, ведь взять «Ростов» без игроков основы не получилось. Станкович сильно нервничал, ведь не планировал покидать путь РПЛ в Кубке страны. Но снова были паузы даже после неожиданного гола Мартинса.

«Спартак» лишили любимой агрессивной игры

Станкович привнес в игру «красно-белых» дикость. В одиннадцати матчах команды в этом сезоне были красные карточки. Даже у «Зенита», где есть кому заработать удаления у соперников, всего шесть таких поединков. «Спартак» агрессивен во всем. Провоцируют соперников на фолы. Нарушают правила сами. Процент владения мячом самый высокий в РПЛ . По интенсивности прессинга у чужих ворот новая команда сербского тренера тоже первая.

«Спартак» не просто играет по схеме, которая нравится новому наставнику, но и стал немного балканским в футбольном смысле. Сербские команды, хотя они разные, не спускают соперникам нарушения правил. Сербские тренеры экспрессивные. Станкович уже крестился на бровке, разбивал стекло на скамейке, орал на запасного судью благим итальянским матом, за что Деяна наказывали. «Спартак» старается родить новый футбол через нерв.

Разгром «Локомотива» — плод агрессивного футбола. Забили пять мячей, а моментов создали ещё больше. При этом одного гола хватало для домашней ничьей с «Ростовом», которая здорово бы упростила ответный кубковый поединок против старого знакомого Карпина. Но «Спартак» не ищет легких путей для себя и нервной системы фанатов. Если действовать на пределе, то надо гнуть эту линию против аутсайдеров, середняков и фаворитов РПЛ .

Только «Спартак» и «Локомотив» из лидеров хватают столько карточек. Но у «железнодорожников» нет удалений, а у «красно-белых» две красные карточки. Не всегда могут остановиться. Зато «Спартак» умеет заставить соперников нарушить правила. Поднимают градус поединка. И не всегда это помогает показать джентльменский футбол – помним стычку Роши, когда игрок ЦСКА зарядил Литвинову и Бабичу, но тот момент доказывает стиль.

Без Бабича и Барко резко падает уровень футбола

Без лидеров в старте с «Ростовом» смотрелись иначе и ожили, когда вышли серьезные ребята из основы. Станкович до сих пор не доволен заявкой команды, тренер добился увольнения Амарала. Спортивный директор не привез в «Спартак» ещё парочку игроков, способных значительно улучшить игру. Но приехали серб Бабич и аргентинец Барко. Именно эти футболисты в ответе за глобальные итоги половины сезона у «Спартака».

У москвичей минимальный показатель качества моментов соперников в РПЛ . Пропустили многовато, но поработают над обороной, когда у Бабича появится стабильный напарник, а фланговые защитники перестанут пугать Максименко однотипными ошибками. Реформа в защите в разгаре, а упрощает её наличие сербского защитника с опытом игры в сильной испанской лиге. Но Бабич сегодня не сыграл. Кроме Срджана, похвалим Барко.

Эсекьель играл в США и родной Аргентине. Мог оказаться в Италии или Испании, но у него не было репутации прилежного профессионала. Возможно, повзрослеет, ведь Станкович сделал Барко ключевым игроком «Спартака». В РПЛ невысокий атакующий хавбек создал 12 голов. А ещё появление плеймейкера помогло оживить молодого Угальде, который собрал 12 точных ударов и 2 ассиста в РПЛ . Полезно найти новых лидеров.

Но когда боишься использовать основных игроков дважды в неделю, оставляя их против опасного «Ростова» на лавке, то тяжело в концовке повторить путь «Фейеноорда». «Спартак» не смог забить достаточно голов для серии пенальти. После навала на старте второго тайма гости отошли от чужих ворот, а «Ростов» поднял линию прессинга. Карпин прекрасно знает стиль и тактику бывшего клуба. Хотя отдадим должное буйному Станковичу.