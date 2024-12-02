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Кин оценил слова Салаха о ситуации с контрактом

сегодня, 12:53

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о словах нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха о продлении контракта с клубом.

Даже за последние несколько недель и после интервью он высказывается о своих делах с соглашением.

Он показывает иную сторону своей личности. Он делал это в последний год или два, когда его заменили в нескольких важных играх за «Ливерпуль» при Клоппе. Он показывает, что он, видимо, неравнодушен к игре.

В конечном счете, он элитный футболист и находится в отличной позиции в «Ливерпуле» и в ситуации с контрактом. И он проявляет себя, я бы отдал ему должное в этом плане.

Он открыто [говорит об этом], и люди обсуждают его, критикуют и говорят, что он такой-то, эгоист или что-то в этом роде. Но он высказывается.

Настоящие топ-игроки просто скажут: «Я буду показывать себя в важных поединках». И именно поэтому я снимаю перед ним шляпу.

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