В чемпионате Уругвая собака выбежала на поле и забрала мяч

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сегодня, 12:41

В матче чемпионата Уругвая между «Рампла Хуниорс» и «Монтевидео Уондерерс» (1:1) на поле выбежала собака, которая схватила мяч и не хотела его отдавать. В итоге его всё-таки удалось отобрать, а четвероного друга выманить за пределы поля.