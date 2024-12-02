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В чемпионате Уругвая собака выбежала на поле и забрала мяч

сегодня, 12:41
Рампла ХуниорсЛоготип футбольный клуб Рампла Хуниорс (Монтевидео)1 : 1Логотип футбольный клуб Монтевидео УондерерсМонтевидео УондерерсМатч завершен

В матче чемпионата Уругвая между «Рампла Хуниорс» и «Монтевидео Уондерерс» (1:1) на поле выбежала собака, которая схватила мяч и не хотела его отдавать. В итоге его всё-таки удалось отобрать, а четвероного друга выманить за пределы поля.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:08
А, ей тоже не понравилась, что клубы "гоняют ничейку" - играть , так играть, а не , что там мять...)))
Вещий
Вещий
сегодня в 13:07
Ну что... хоть кто то порадовал болельщиков....
8nr9qm5epr72
8nr9qm5epr72
сегодня в 13:07
Собаку надо в защиту ставить
Гость
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