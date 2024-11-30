Бывший чемпион UFC устроил спарринг с вратарём МЮ после матча Лиги Европы

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Франсис Нганну посетил матч Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Будё-Глимт».
После игры боец и вратарь МЮ Андре Онана сразились в дружеском спарринге.
|Манчестер Юнайтед3 : 2Будё-Глимт
|Матч завершен
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Франсис Нганну посетил матч Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Будё-Глимт».
После игры боец и вратарь МЮ Андре Онана сразились в дружеском спарринге.
Опять в МЮ кто угодно,
Теперь есть спарринг!
Нету лишь игры...!!!
Опять в МЮ кто угодно,
Теперь есть спарринг!
Нету лишь игры...!!!