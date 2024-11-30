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Бывший чемпион UFC устроил спарринг с вратарём МЮ после матча Лиги Европы

вчера, 13:54
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 2Логотип футбольный клуб Будё-ГлимтБудё-ГлимтМатч завершен

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Франсис Нганну посетил матч Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Будё-Глимт».

После игры боец и вратарь МЮ Андре Онана сразились в дружеском спарринге.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 16:17
....Панты,панты,панты...!
Опять в МЮ кто угодно,
Теперь есть спарринг!
Нету лишь игры...!!!
Casa_Nostra
Casa_Nostra
вчера в 14:21
На... в это го...видео вставили шикарную музыка из легендарного фильма Рокки.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:04
Им что, больше не чем заняться?
Гость
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