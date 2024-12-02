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Лещук о своём голе в ворота «Ахмата»: «Некоторые наши игроки были против»

вчера, 22:58
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук в эфире «Матч ТВ» высказался об эпизоде с забитым голом в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

Футболист стал первым за 23 года голкипером, забившим гол в высшем дивизионе чемпионата России, отправившись на последних минутах добавленного времени на подачу углового.

Мне Марцел (Личка) сказал, чтобы я побежал (в штрафную). Некоторые наши игроки были против, сказали: «Вернись обратно», но я два раза сыграл — и при штрафном головой, и заработали угловой, потом забил. Это был больше случай. Просто касался мяча, он куда‑то вверх полетел, и была неразбериха.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ suiw (раскрыть)
сегодня в 00:01
Может быть...)))
suiw
suiw ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:59
Может кто-то на Ахмат поставил?
ABir
ABir
вчера в 23:46
Сработало, значит не зря пошел забивать
Capral
Capral
вчера в 23:38
Нормально, тренер говорит- беги к воротам соперника, а игроки кричат- вернись. И кого слушать? Это называется- БАРДАК...
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:22
Недоразумение залетело, ошибка Шелии...
shur
shur
вчера в 23:00
...короче - Дал Леща !!!!
Гость
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