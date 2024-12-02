Лещук о своём голе в ворота «Ахмата»: «Некоторые наши игроки были против»

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук в эфире «Матч ТВ» высказался об эпизоде с забитым голом в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).
Футболист стал первым за 23 года голкипером, забившим гол в высшем дивизионе чемпионата России, отправившись на последних минутах добавленного времени на подачу углового.
Мне Марцел (Личка) сказал, чтобы я побежал (в штрафную). Некоторые наши игроки были против, сказали: «Вернись обратно», но я два раза сыграл — и при штрафном головой, и заработали угловой, потом забил. Это был больше случай. Просто касался мяча, он куда‑то вверх полетел, и была неразбериха.