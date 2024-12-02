Лещук о своём голе в ворота «Ахмата»: «Некоторые наши игроки были против»

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вчера, 22:58

Вратарь московского «Динамо» в эфире «Матч ТВ» высказался об эпизоде с забитым голом в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

Футболист стал первым за 23 года голкипером, забившим гол в высшем дивизионе чемпионата России, отправившись на последних минутах добавленного времени на подачу углового.