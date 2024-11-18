Ибрагимович забил красивый гол

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вчера, 09:59

Бывший нападающий сборной Швеции продолжает играть в футбол после завершения профессиональной карьеры.

Во время одной из игр он забил красивый гол после передачи от партнёра.

С декабря 2023 года Ибрагимович является советником компании RedBird, которая владеет контрольным пакетом акций «Милана».