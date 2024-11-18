Ибрагимович забил красивый гол

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович продолжает играть в футбол после завершения профессиональной карьеры.
Во время одной из игр он забил красивый гол после передачи от партнёра.
С декабря 2023 года Ибрагимович является советником компании RedBird, которая владеет контрольным пакетом акций «Милана».
с Соккером целый день обсуждать будем! Теперь по серьёзнее, ключевое слово "пластика" пока ещё натренерованного тела шведа,
надо отдать должное, отсюда и красочность, Златану здоровья и побольше таких ветеранских посиделок...!!!
с Соккером целый день обсуждать будем! Теперь по серьёзнее, ключевое слово "пластика" пока ещё натренерованного тела шведа,
надо отдать должное, отсюда и красочность, Златану здоровья и побольше таких ветеранских посиделок...!!!