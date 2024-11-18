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Ибрагимович забил красивый гол

вчера, 09:59

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович продолжает играть в футбол после завершения профессиональной карьеры.

Во время одной из игр он забил красивый гол после передачи от партнёра.

С декабря 2023 года Ибрагимович является советником компании RedBird, которая владеет контрольным пакетом акций «Милана».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:25
Ибра всегда любил и мог забивать красиво!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:57
Мастерство не пропьешь
shur
shur
вчера в 10:54, ред.
...ребятушки в дыр-дыр каждый из Вас может такой голешник забить, чтобы мы вместе
с Соккером целый день обсуждать будем! Теперь по серьёзнее, ключевое слово "пластика" пока ещё натренерованного тела шведа,
надо отдать должное, отсюда и красочность, Златану здоровья и побольше таких ветеранских посиделок...!!!
d9g6z9kz7hj6
d9g6z9kz7hj6
вчера в 10:41
Златан Ибрагимович — настоящий гений футбола! Его мастерство и талант восхищают и вдохновляют. Этот гол, забитый после великолепной передачи от партнёра, ещё раз подтверждает его невероятную технику и умение находить слабые места в обороне соперника.
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:28
Красивый голешник... ветеран не стареет душой...
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:23
Златан молодец, конечно, вот только карьеру не стоит возобновлять, не надо....
drug01
drug01
вчера в 10:22
Он может играть в футбол еще долго!
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:10
А почему бы и нет . Он же футболист ☝️😉
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