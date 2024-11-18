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Тренер Аргентины U-20 попросил не удалять игрока соперника

вчера, 13:59

Тренер сборной Аргентины U-20 Хавьер Маскерано попросил заменить удалённого игрока соперника.

Инцидент произошёл в начале первого тайма товарищеского матча со сверстниками из Боливии. На 13-й минуте Натан Тито совершил подкат в отношении Лаутаро Миллана. Судья немедленно показал боливийцу красную карточку, а медицинский персонал аргентинской команды выбежал на поле, чтобы оценить повреждение футболиста.

Однако Маскерано после этого был замечен что-то оживлённо обсуждающим с арбитрами. Вскоре выяснилось, что тренер попросил просто заменить Тито, а не удалять его, чтобы обеспечить равную борьбу, а не использовать численное преимущество.

Затем в официальной трансляции объяснили, что было достигнуто соглашение между обеими делегациями по просьбе Хавьера о том, что Боливия выпустит ещё одного игрока, чтобы гарантировать, что поединок пройдёт в равных составах. В итоге аргентинцы одержали выездную победу со счётом 4:0.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:03
правильный тренер !
не собирался в этом матче отрабатывать игру в большинстве, и не стал !
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 16:32
Главное счёт показательный за последнее время.. 🤭
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 15:03
Месси научил Маскерано оставаться всегда человеком с большой буквы.
cz9hnq663ump
cz9hnq663ump
вчера в 14:04
Хавьер всегда был адекватным челом
Гость
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