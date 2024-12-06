В «Интер Майами» высказались на тему продления контракта с Месси

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вчера, 09:43

Управляющий владелец «Интер Майами» Хорхе Мас высказался на тему продления контракта с нападающим американского клуба и сборной Аргентины .

Я уверен, что он откроет наш новый стадион в 2026 году. Я буду общаться с Лео в межсезонье. Пока здоровье Лео будет в порядке, мы будем видеть его в розовом. Я оптимистично настроен.

Напомним, Месси выступает за «Интер Майами» с июля 2023 года. Его контракт истекает в декабре 2025 года. В текущем сезоне 37-летний вингер сыграл 22 матча, в которых забил 21 мяч и отдал 11 результативных передач.

Ранее главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано рассказал о взаимоотношениях с Месси.