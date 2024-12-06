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В «Интер Майами» высказались на тему продления контракта с Месси

вчера, 09:43

Управляющий владелец «Интер Майами» Хорхе Мас высказался на тему продления контракта с нападающим американского клуба и сборной Аргентины Лионелем Месси.

Я уверен, что он откроет наш новый стадион в 2026 году. Я буду общаться с Лео в межсезонье. Пока здоровье Лео будет в порядке, мы будем видеть его в розовом. Я оптимистично настроен.

Напомним, Месси выступает за «Интер Майами» с июля 2023 года. Его контракт истекает в декабре 2025 года. В текущем сезоне 37-летний вингер сыграл 22 матча, в которых забил 21 мяч и отдал 11 результативных передач.

Ранее главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано рассказал о взаимоотношениях с Месси.

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Все комментарии
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 11:02
Он в МЛС может до пятидесяти лет играть и каждый год становится лучшим бомбардиром. Потому что конкурентов у него просто там нет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:46
Интер Майами естественно заинтересован в продлении контракта с Месси...
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