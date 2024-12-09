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Стало известно, где пройдут зимние сборы ЦСКА

вчера, 18:41

ЦСКА проведёт два первых зимних сбора в Абу-Даби (ОАЭ).

Первый пройдёт с 13 по 23 января, второй стартует 27 января и завершится 11 февраля.

С 14 по 23 февраля игроки будут тренироваться в турецком Белеке.

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26 ноября
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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:32
Доброго Здоровья, shlomo!
На тот момент везде погода будет очень комфортной.
shlomo
shlomo
вчера в 20:03
Главное чтобы погода там не подкачала... удачных сборов.
shur
shur ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:25
...спи спокойно дорогой......Пардон, отдыхаем,высыпаемся,на здоровья!
В Белеке был с женой в 2009 году,тогда вроде только Сборная
приезжала, а теперь вот и Армия подтянулась,удачи!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:18
Хорошее место, удачных сборов.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:04
Ну наконец-то свершилось, узнал правду .
Теперь хоть высплюсь ☝️😜
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