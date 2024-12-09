Стало известно, где пройдут зимние сборы ЦСКА

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вчера, 18:41

ЦСКА проведёт два первых зимних сбора в Абу-Даби ( ОАЭ ).

Первый пройдёт с 13 по 23 января, второй стартует 27 января и завершится 11 февраля.

С 14 по 23 февраля игроки будут тренироваться в турецком Белеке.