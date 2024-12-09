Стало известно, где пройдут зимние сборы ЦСКА

ЦСКА проведёт два первых зимних сбора в Абу-Даби (ОАЭ).
Первый пройдёт с 13 по 23 января, второй стартует 27 января и завершится 11 февраля.
С 14 по 23 февраля игроки будут тренироваться в турецком Белеке.
ЦСКА проведёт два первых зимних сбора в Абу-Даби (ОАЭ).
Первый пройдёт с 13 по 23 января, второй стартует 27 января и завершится 11 февраля.
С 14 по 23 февраля игроки будут тренироваться в турецком Белеке.
На тот момент везде погода будет очень комфортной.
На тот момент везде погода будет очень комфортной.
В Белеке был с женой в 2009 году,тогда вроде только Сборная
приезжала, а теперь вот и Армия подтянулась,удачи!
В Белеке был с женой в 2009 году,тогда вроде только Сборная
приезжала, а теперь вот и Армия подтянулась,удачи!
Теперь хоть высплюсь ☝️😜
Теперь хоть высплюсь ☝️😜