Претендующее на выход в РПЛ «Торпедо» проведёт зимние сборы в Турции

Президент московского «Торпедо» рассказал источнику, где пройдут зимние учебно-тренировочные сборы команды.

В Турции. Будем базироваться в одном месте в Белеке, сбор разобьём на две части с небольшой паузой для того, чтобы сэкономить на перелётах. Гонять туда-сюда нет никакого смысла.

О том, будет ли сдан стадион клуба по запланированному плану (в 2026 году)

Да. Мы идём даже с небольшим опережением графика. Строители нас не подводят, они выполняют свои задачи 24/7, работают в три смены.