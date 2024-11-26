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Претендующее на выход в РПЛ «Торпедо» проведёт зимние сборы в Турции

вчера, 23:58

Президент московского «Торпедо» Александр Волнушкин рассказал источнику, где пройдут зимние учебно-тренировочные сборы команды.

В Турции. Будем базироваться в одном месте в Белеке, сбор разобьём на две части с небольшой паузой для того, чтобы сэкономить на перелётах. Гонять туда-сюда нет никакого смысла.

О том, будет ли сдан стадион клуба по запланированному плану (в 2026 году)

Да. Мы идём даже с небольшим опережением графика. Строители нас не подводят, они выполняют свои задачи 24/7, работают в три смены.

После 20 туров «Торпедо» занимает 2-е место в Первой лиге, имея в активе 40 очков.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 00:10
Удачи Торпедо и возвращения в ПЛ!!!!!!! Болею за вас, автозаводцы- помню, знаю и люблю, вашу замечательную историю!!!!!!! Удачи вам и больших побед!!!!!!!
Гость
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