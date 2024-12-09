«Зенит» проведёт зимние сборы в Катаре и ОАЭ

«Зенит» объявил об уходе в зимний отпуск, который пройдёт с 9 декабря по 10 января.
С 11 по 13 января команда планирует провести традиционный зимний медосмотр, а 14-го — отправиться в Катар на первые тренировочные сборы. Вторая часть подготовки будет проходить с 1 по 14 февраля в ОАЭ, где петербуржцы примут участие в Зимнем Кубке РПЛ. Там же состоится заключительная часть сборов.
о здоровье беспокоятся! А ИГРЫ толковой и нет...!!!(Давайте не
будем об изнурительных тренеровках говорить, тренировки тоже
можно в кайф превратить,для себя же любимых тренеруются!)
Вот такая картина маслом!!!
о здоровье беспокоятся! А ИГРЫ толковой и нет...!!!(Давайте не
будем об изнурительных тренеровках говорить, тренировки тоже
можно в кайф превратить,для себя же любимых тренеруются!)
Вот такая картина маслом!!!