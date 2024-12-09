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«Зенит» проведёт зимние сборы в Катаре и ОАЭ

вчера, 17:50

«Зенит» объявил об уходе в зимний отпуск, который пройдёт с 9 декабря по 10 января.

С 11 по 13 января команда планирует провести традиционный зимний медосмотр, а 14-го — отправиться в Катар на первые тренировочные сборы. Вторая часть подготовки будет проходить с 1 по 14 февраля в ОАЭ, где петербуржцы примут участие в Зимнем Кубке РПЛ. Там же состоится заключительная часть сборов.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:13
А смысл в двух странах проводить сборы? Только лишние перелеты
NeReO_RoCcO_86
NeReO_RoCcO_86
вчера в 18:08
Пусть там и остаются.
shur
shur
вчера в 18:07
..да, вот представьте себе, молодые парни играют себе в удовольствие,в свою любимую игру,при этом получая за это приличные деньги! Им ещё за это отпуск дают,кормят одевают,
о здоровье беспокоятся! А ИГРЫ толковой и нет...!!!(Давайте не
будем об изнурительных тренеровках говорить, тренировки тоже
можно в кайф превратить,для себя же любимых тренеруются!)
Вот такая картина маслом!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:00
Лишь бы сумели хорошенько настроиться на окончание сезона...
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 18:00
Розыгрыш кубка на сборах, это хорошая подготовка к чемпионату.
4djp3nz7p5p3
4djp3nz7p5p3
вчера в 17:51
Там их вряд ли найдут эти громилы из Самарской области Крылья и Акрон
Гость
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