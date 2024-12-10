Агент защитника «Спартака» отреагировал на слухи о возможном уходе игрока

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сегодня, 10:58

Футбольный агент Менно Грунвельд, представляющий интересы защитника «Спартака» и сборной Суринама , отреагировал на информацию о том, что его клиент может покинуть «красно-белых».

Абена останется. Он хочет добиться успеха в «Спартаке» и голоден до побед.

Напомним, Абена перешёл в московский клуб из «Ференцвароша» в августе текущего года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 29-летний центральный защитник сыграл за «Спартак» 10 матчей, в которых получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает Абену в 1 миллион евро.