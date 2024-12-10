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Агент защитника «Спартака» отреагировал на слухи о возможном уходе игрока

сегодня, 10:58

Футбольный агент Менно Грунвельд, представляющий интересы защитника «Спартака» и сборной Суринама Мьенти Абены, отреагировал на информацию о том, что его клиент может покинуть «красно-белых».

Абена останется. Он хочет добиться успеха в «Спартаке» и голоден до побед.

Напомним, Абена перешёл в московский клуб из «Ференцвароша» в августе текущего года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 29-летний центральный защитник сыграл за «Спартак» 10 матчей, в которых получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает Абену в 1 миллион евро.

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Все комментарии
hrpdtmxg5488
hrpdtmxg5488
сегодня в 12:58
За миллион его никто не купит.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:58
Ну конечно же он с таким уровнем игры попал в футболисты, да ещё и Спартака, он теперь вцепится всеми конечностями, всеми щупальцами присосётся так что не оторвать будет. Где то там рядышком с Шамаров будут 20вать деньги Лукойла.
fc2ewf3xx2fw
fc2ewf3xx2fw
сегодня в 12:36
    Гость
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