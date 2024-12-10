Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Динамо» примет решение по Бальбуэне и Дасе в конце сезона

сегодня, 11:16

Защитники московского «Динамо» Эли Даса и Фабиан Бальбуэна своей игрой должны доказывать статус, клуб примет решение по продлению контрактов с ними в конце сезона. Об этом рассказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

У них контракты заканчиваются летом. Они должны своей игрой доказывать свой статус, это возрастные игроки. По ним решение будет в конце сезона.

Бальбуэне 33 года, он является капитаном «Динамо». За бело-голубых футболист выступает с июля 2021 года, в 2022 году он приостановил контракт, перейдя на один сезон в бразильский «Коринтианс». Дасе 32 года, он выступает за «Динамо» с сентября 2022 года.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Агент защитника «Спартака» отреагировал на слухи о возможном уходе игрока
Сегодня, 10:58
Кварацхелия близок к продлению контракта с «Наполи»
Сегодня, 09:49
Нойер продлит контракт с «Баварией» до 2026-го
Сегодня, 08:38
В «Интер Майами» выразили уверенность, что Месси продлит контракт
Вчера, 14:48
Слухи«Ливерпуль» согласовал двухлетний контракт с Салахом
Вчера, 09:25
В «Пари НН» ответили на вопрос о продолжении сотрудничества с Романцевым
08 декабря
Сортировать
Все комментарии
m4c2q8rgyfvz
m4c2q8rgyfvz
сегодня в 15:55
Обнимос, досвидос...)
yc6yrd6r8xwu
yc6yrd6r8xwu
сегодня в 15:54
Смысла рыпаться нет
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:02, ред.
В Динамо далеко не самая надёжная оборона в РПЛ и, если команда планирует претендовать на высокие места в РПЛ, в первую очередь нужно позаботиться об усилении всей защитной лини. Бальбуэна и Даса хоть и являются игроками своих национальных сборных, но и они небезгрешны в своей игре. К тому же по мимо возраста оба футболиста ещё имеют одни из самых высоких зарплат в клубе и думаю при обсуждении возможного продления контрактов в Динамо это обстоятельство обязательно учтут.
Болейте за своих, а не против чужих!
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 14:49, ред.
Обоих на! Нужны крайние дефы, чтобы освободить Фернандеса. Вернуть Лепского в центр, дождаться восстановления Милана. Правого дефа нужно купить в пару Кутицкому, он неплохо себя проявляет. А Маричаль, Фернандес, Лепский, Масторович - достаточная бригада ЦЗ, можно отпустить Бульбу.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:37
Все правильно будут играть и приносить пользу то остаются ... если нет то досвидос.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 