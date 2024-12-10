«Динамо» примет решение по Бальбуэне и Дасе в конце сезона

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сегодня, 11:16

Защитники московского «Динамо» и своей игрой должны доказывать статус, клуб примет решение по продлению контрактов с ними в конце сезона. Об этом рассказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

У них контракты заканчиваются летом. Они должны своей игрой доказывать свой статус, это возрастные игроки. По ним решение будет в конце сезона.

Бальбуэне 33 года, он является капитаном «Динамо». За бело-голубых футболист выступает с июля 2021 года, в 2022 году он приостановил контракт, перейдя на один сезон в бразильский «Коринтианс». Дасе 32 года, он выступает за «Динамо» с сентября 2022 года.