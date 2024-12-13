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Черчесов оценил результаты жеребьёвки отбора на ЧМ-2026 года

сегодня, 18:19

Главный тренер национальной команды Казахстана Станислав Черчесов оценил результаты жеребьёвки европейского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

На этом уровне жеребьёвка играет значительную роль. Сборная Бельгии мне хорошо знакома – я уже встречался с этой командой в отборочном турнире и на самом чемпионате Европы. Сейчас у них происходит перестройка. Что касается сборных Уэльса и Северной Македонии, то я давно не видел их в деле, поэтому пока не могу дать конкретную оценку. Из пятой корзины нам досталась сборная Лихтенштейна. Однако каждого соперника нужно уважать, тщательно изучать и приложить максимум усилий, чтобы добиться победы. Посмотрим, каким будет наш календарь. Прогнозов делать не буду, мне интересна моя команда. Самое важное – это то, насколько мы сможем её подготовить и настроить на результат.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 19:03
Почему то больше чем уверен усатый в школе сочинения на пятерки писал.
Вещий
Вещий
сегодня в 18:58
Да уж... почему то был уверен что его снимут в ближайшее время.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 18:30
Неужели у ФФ Казахстана нет более подходящей кандидатуры для работы со сборной. Или всё дело в многомиллиардной неустойке, которую пришлось бы выплатить российскому "специалисту" в случае увольнения ? Никакой иной причины, чтобы оставить у руля сборной С.С., я не вижу даже в увеличительное стекло размером с линзы телескопа Пулковской обсерватории.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:21
Его ещё не уволили?
Гость
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