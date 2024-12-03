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Тренер клуба 5-й лиги не сдержал смех, когда в Кубке выпал «Тоттенхэм»

вчера, 20:19

«Тамуорт» показал реакцию болельщиков на итоги жеребьёвки 3-го раунда (1/32 финала) Кубка Англии, по итогам которой клубу достался «Тоттенхэм».

Болельщики всех возрастов прыгали, кричали и хлопали, прежде чем многие начали скандировать: «„Тоттенхэм“ терпит поражение, куда бы они ни пошли!»

Также во время процедуры присутствовал главный тренер команды Энди Пикс, который ухмыльнулся, когда первыми вытащили шар его клуба, что позволит сыграть дома, а после того, как в соперники достались «шпоры», не смог удержаться от смеха и поморщился.

«Тамуорт», занимающий 16-е место в Национальной лиге (5-й дивизион), имеет самый низкий рейтинг из оставшихся в турнире коллективов. Игра с лондонцами пройдёт 11 января.

Тренер клуба 5-й лиги не сдержал смех, когда в Кубке выпал «Тоттенхэм» Тренер клуба 5-й лиги не сдержал смех, когда в Кубке выпал «Тоттенхэм»

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Все комментарии
ufgv45y7wgkp
ufgv45y7wgkp
вчера в 22:43
Смех был скорее истерический,от полной безысходности
jkwu8yg9ky42
jkwu8yg9ky42
вчера в 20:22
Игра покажет силы соперников...
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