Тренер клуба 5-й лиги не сдержал смех, когда в Кубке выпал «Тоттенхэм»

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вчера, 20:19

«Тамуорт» показал реакцию болельщиков на итоги жеребьёвки 3-го раунда (1/32 финала) Кубка Англии, по итогам которой клубу достался «Тоттенхэм».

Болельщики всех возрастов прыгали, кричали и хлопали, прежде чем многие начали скандировать: «„Тоттенхэм“ терпит поражение, куда бы они ни пошли!»

Также во время процедуры присутствовал главный тренер команды , который ухмыльнулся, когда первыми вытащили шар его клуба, что позволит сыграть дома, а после того, как в соперники достались «шпоры», не смог удержаться от смеха и поморщился.

«Тамуорт», занимающий 16-е место в Национальной лиге (5-й дивизион), имеет самый низкий рейтинг из оставшихся в турнире коллективов. Игра с лондонцами пройдёт 11 января.